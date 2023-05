UFC: Paddy Pimblett é rotulado como o Jake Paul do UFC por seu colega peso-leve

Aele continua se recuperando de uma cirurgia recente, o UFCPaddy Pimblett ele lentamente seguiu um caminho pela pista do calcanhar, já que muitos realmente não gostam dele. Uma de suas provas mais famosas disso foi o momento em que ele atacou o jornalista de esportes de combate Ariel Helwani ao lado Dana White. O presidente do UFC é um conhecido hater de Ariel Helwani e Paddy Pimblett se posicionou na mesma linha. Isso e todos os incidentes que ele teve com vários lutadores do UFC são mais do que suficientes para Paddy Pimblett ser considerado um vilão que a maioria das pessoas odeia. Temos certeza de que ele é um bom rapaz em particular, mas Pimblett fez com que as pessoas o considerassem dessa maneira.

Por que Jake Paul é tão odiado em esportes de combate?

Visto que ele é um youtuber e não um boxeador de verdade, Jake Paul recebeu muito ódio de toda a comunidade de esportes de combate. Nenhum deles queria que ele tivesse sucesso e todos torciam para que ele fosse nocauteado em todas as lutas. Seu comportamento diante das câmeras é provavelmente a razão pela qual algumas pessoas não gostam dele, mas os puristas dos esportes de combate são os que mais fazem barulho contra ele. No entanto, Paddy Pimblett se assemelha ao comportamento de Jake Paul e sua natureza de confronto. As pessoas não gostam de personalidades arrogantes de esportes de combate, independentemente dos resultados que obtêm quando lutam. Pimblett ainda tem muito a provar e continuará sendo criticado enquanto o fizer.

Antes do UFC 288, o contendor Drew Dober disse o seguinte sobre Pimblett: “O nome de Paddy é ótimo, é divertido. Sinto que ele é o Jake Paul do UFC agora. Ele está chamando muita atenção. Mas realmente, a oportunidade que excita O que mais me chama não é o nome dele. É aquela O2 Arena em Londres. Lutar na frente da torcida inglesa seria muito divertido. Acho que ele ainda tem muito o que crescer. Eu também cometi esses erros quando tinha 20 anos. , dentro e fora do octógono. Acho que ele vai amadurecer bem desde que ouça bons conselhos, mas ele definitivamente precisa de um tempo. Então eu sinto que essa lesão funciona melhor para ele. Desde que ele treine e melhora nas áreas que precisa melhorar, e então ele apenas mantém esse status social, acho que ele será um Conor McGregor-ish.