UFC: Pai de Jorge Masvidal é preso após atirar na residência do lutador em Miami

Ma polícia de iami invadiu a residência do aposentado UFC lutador jorge masvidal após um tiroteio na quinta-feira.

Conforme relatórios, a vítima foi baleada no braço durante uma discussão que se transformou em um violento confronto. O pai de Jorge, Jorge Masvidal Sr.., foi preso como principal suspeito do caso.

Felizmente, o ex-lutador do UFC não estava presente no momento do incidente, e as autoridades confirmaram que ele não teve nada a ver com o tiroteio. A vítima, que foi baleada no braço, foi imediatamente levada às pressas para o hospital e agora está internada. em condição estável.

Tiros disparados na casa do lutador do UFC na Flórida, investigação ainda em andamento

A causa exata da discussão que levou ao tiroteio é ainda não está claro, e a polícia está conduzindo uma investigação sobre o incidente. No entanto, foi confirmado que as partes envolvidas se conheciam.

Jorge Masvidal, Quem aposentado de UFC no mês passado, ainda é um dos lutadores mais populares do mundo. O jogador de 38 anos estava programado para sediar um evento Gamebred Bareknuckle no sul da Flórida na noite de sexta-feira, o que levou a mais especulações sobre o incidente.

A partir de agora, o a investigação está em andamentoe mais detalhes são aguardados no caso.