UFC: Por que Hasbulla Magomedov foi preso em seu Daguestão natal?

UFC embaixador e sensação nas redes sociais Hasbulla Magomedov teria sido preso em seu Daguestão natal, uma república da Rússia, devido a várias ofensas envolvendo um grupo de amigos enquanto celebrava um casamento.

O “Mini Khabib” de 20 anos e seus amigos bloquearam uma estrada principal para fazer rosquinhas. Hasbulla foi à mídia social para se desculpar pelo incidente. Ele prometeu nunca mais fazer isso e confirmou que não era ele quem estava dirigindo.

Mike Tyson enfrenta Hasbulla em hilária luta de boxe

“Isso não vai acontecer de novo, pessoal, pedimos desculpas”, tuitou Hasbulla. “Tivemos que responder um pouco por isso. Eu também não estava dirigindo.”

Ministério de Assuntos Internos do Daguestão divulgou um comunicado em que afirma que queimar borracha e bloquear estradas é uma ocorrência comum no país quando se celebra um casamento.

“A diversão desenfreada do casamento no Daguestão é conhecida por muitos e muito além das fronteiras da república”, dizia o comunicado. “Na ausência de outras formas de entretenimento, uma opção tão primitiva ainda é extremamente popular – bloquear estradas para outros usuários da estrada, queimar borracha, esmagar carros uns contra os outros e muitas outras características que, de fato, nada têm a ver com a celebração.”

Hasbulla culpa ‘emoções do casamento’

A corregedoria também afirmou que o grupo de amigos culpou as “emoções do casamento” por enlouquecer.

“Todos os participantes do ‘emoções do casamento’, como eles mesmos chamam, foram levados à polícia, e em relação a eles, funcionários do Inspetoria Estadual de Trânsito do Ministério de Assuntos Internos do Daguestão elaborou protocolos administrativos para todas as violações”, dizia o comunicado.

Hasbulla, que tem nanismo, se tornou viral pela primeira vez em 2021 e agora tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. Ele é do mesmo país que UFC lenda Khabib Nurmagomedovque se tornou seu melhor amigo.

Esta é a segunda vez em poucos meses que Hasbulla está em apuros. Recentemente, a mídia social criticou suas ações em relação a um gato, e ele também se desculpou pelo incidente.