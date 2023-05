UFC: Vitória brilhante no UFC 288 pode levar Cejudo de volta à aposentadoria

Aljamain Sterling acertou joelhos e cotovelos rígidos o suficiente em uma vitória por decisão dividida contra um maltratado Henrique Cejudo que a punição pode empurrar o ex-campeão de duas divisões do UFC de volta à aposentadoria.

Momentos depois de vencer sua nona luta consecutiva e sobreviver à sua última defesa do título do campeonato de 135 libras no evento principal do UFC 288, a noite de luta de Sterling estava apenas esquentando.

desafiante peso galo Sean O’Malley entrou na gaiola, tirou a jaqueta e ficou cara a cara com Sterling (23-3) enquanto os dois lutadores lançavam palavrões um contra o outro e, eventualmente, precisavam ser separados.

“Tire isso (palavrão) da minha jaula”, gritou Sterling no sábado à noite no Prudential Center.

Eles podem disputar o campeonato ainda neste verão. presidente do UFC Dana White queria que Sterling-O’Malley lutasse em agosto em Boston – e não tarde da noite em Nova Jersey.

“Foi uma má ideia”, disse White sobre convidar O’Malley para dentro do octógono

O retorno de Cejudo após uma aposentadoria de três anos também pode ter sido uma má ideia. Cejudo, a única pessoa a ganhar uma medalha de ouro olímpica e um título do UFC, detinha o título do peso galo quando se aposentou abruptamente em maio de 2020, depois de defender com sucesso o campeonato contra Dominick Cruz.

Cejudo disse que estava “um pouco confuso” sobre seus planos futuros e que voltaria para casa para sua família – sua esposa está esperando o segundo filho do casal – e pensaria muito sobre seu futuro de luta. Ele foi muito aplaudido durante todas as cinco rodadas por 17.559 torcedores que pagaram para assistir Cejudo tentar voltar no tempo.

“Quem sabe esta pode ser a última vez no octógono”, disse ele.

Sterling, de 33 anos, venceu por 48-47, 48-47 em dois scorecards e Cejudo venceu por 48-47 no terceiro.

“Eu odeio perder, mas também já se passaram três anos”, disse Cejudo.

Sterling, natural de Long Island, Nova York, defendeu com sucesso o campeonato peso-galo pela terceira vez.

Aos 21 anos, Cejudo (16-3) tornou-se o mais jovem americano a conquistar uma medalha de ouro no wrestling olímpico ao vencer a divisão de estilo livre de 55 quilos em 2008. Aos 36, Cejudo pode finalmente desistir em vez de continuar a perseguir outro campeonato do UFC .

White apertou a mão de Cejudo dentro da jaula e ajudou o lutador a tirar as luvas talvez pela última vez.

“Estou aqui para perseguir a grandeza”, disse Cejudo. “Se não posso fazer história, não estou fazendo isso. Não ganhei. O cinturão não está na minha cintura.”

Cejudo encontrou a grandeza no UFC quando se tornou o quarto lutador a deter títulos em duas categorias de peso diferentes simultaneamente, e o segundo a defender títulos em duas categorias de peso diferentes.

Belal Muhammad (23-3, 1 NC) acertou chutes rígidos suficientes na parte superior do corpo de Gilbert Burns para ganhar uma vitória por decisão unânime na luta de cinco rounds de 170 libras.

O lutador do UFC, Conor McGregor, criticou a luta no Twitter

Ele não estava sozinho em sua crítica mordaz de uma luta branda que ganhou muitas vaias da multidão de Nova Jersey.

Muhammad e Burns trocaram alguns chutes no terceiro e a torcida deixou os lutadores acertarem no final de mais um round no card que sofreu com a deficiência de ação sustentada. Burns pareceu machucar o ombro esquerdo em uma tentativa de queda fracassada e não conseguiu atacar muito, uma das razões para o ritmo metódico.

Muhammad foi vaiado quando foi anunciado como o vencedor por 50-45, 49-46, 49-46 e então disse à multidão: “Nova Jersey, você é péssimo.”

A vitória carimbou Muhammad – que aceitou a luta com pouco mais de duas semanas de antecedência e estendeu sua seqüência de vitórias para cinco e sua invencibilidade para 10 lutas consecutivas – como um dos principais candidatos à disputa pelo título contra Leon Edwards.

Não é surpresa que Burns (22-6) terminou a luta em uma forma física difícil. O brasileiro já venceu uma luta no UFC 283 em janeiro e aposentou Jorge Masvidal com uma vitória no UFC 287 em 8 de abril. lutar até o próximo mês.

Se o New York Mets precisar adicionar algum soco na escalação, talvez eles possam descobrir se Matt Frevola está disponível. Um torcedor obstinado do Mets que lançou o primeiro arremesso em um jogo no mês passado, Frevola tinha o proprietário do Mets, Steve Cohen – que foi vaiado quando mostrado na tela grande – assistindo à luta contra Drew Dobler.

Frevola acrescentou ao tema do Mets quando saiu ao som da música “Narco”, de Timmy Trumpet, que pertencia ao apaziguador Edwin Diaz.

O nativo de Long Island tinha fãs cantando “Steam-roll-a!” no pouco tempo que ele estava na jaula. Frevola conquistou uma vitória por nocaute técnico sobre Drew Dobler aos 4:08 do primeiro round, sua terceira finalização consecutiva no primeiro round.

Na primeira luta do card principal, Charles Jourdain derrotado Kron Grace por decisão unânime em uma luta tão monótona que os torcedores acenderam as luzes de seus celulares para se entreter.

“Desculpe pessoal, não foi a luta mais emocionante”, disse Jourdain após finalizar o Gracie unidimensional.

Movsar Evloev derrotado Diego Lopes por decisão unânime em uma luta que Lopes aceitou com cinco dias de antecedência, após uma lesão forçar Bryce Mitchell a desistir. Yan Xiaonan derrotou a ex-campeã peso-palha do UFC, Jssica Andrade, com uma grande direita e bateu em seu adversário caído para uma vitória por nocaute técnico aos 2:20 do primeiro round.

A vitória de Yan pode prepará-la para uma luta pelo campeonato de 115 libras contra o também lutador chinês Zhang Weili.