Última Chance de Inscrição no Vestibular de Medicina da Unifenas 2023/2

A Unifenas, Universidade José do Rosário Vellano, é uma instituição de ensino superior e privada que está localizada em Alfenas, Minas Gerais.

Dentre as opções de cursos da universidade, destaca-se o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes e todo o país.

As inscrições para a edição 2023/2 do Vestibular de Medicina da Unifenas estão abertas. Porém, todos os candidatos deverão se inscrever até hoje, dia 22 de maio de 2023.

Para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifenas. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unifenas 2023/2: inscrições se encerram hoje

As inscrições para a edição 2023/2 do vestibular de Medicina da Unifenas já estão abertas e os candidatos deverão se inscrever até as 23h59 desta segunda-feira, dia 22 de maio de 2023.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível no site oficial do Vestibular de Medicina 2023/2.

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do processo seletivo. Porém, o valor da taxa irá variar conforme a modalidade escolhida pelo candidato:

Prova tradicional: R$ 400,00;

Uso da nota do ENEM : R$ 350,00;

Prova tradicional e ENEM: R$ 675,00

Prova tradicional unificada e ENEM: R$ 1.200,00

Vestibular de Medicina Unifenas 2023/2: vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unifenas irá oferecer 210 vagas para ingresso no curso de Medicina, sendo 80 para o campus de Alfenas e 130 para o de Belo Horizonte.

Veja a seguir o número de vagas de cada uma das modalidades do processo seletivo:

Prova tradicional: 40 vagas para Alfenas e 65 para Belo Horizonte;

Uso da nota do ENEM: 40 vagas para Alfenas e 65 para Belo Horizonte.

Para as modalidades “prova tradicional e ENEM” e “prova tradicional unificada e ENEM”, não foram destinadas vagas específicas.



Vestibular de Medicina Unifenas 2023/2: modalidades de ingresso

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova tradicional” deverão participar do exame que será aplicado no dia 27 de maio, das 13h às 18h.

A prova será aplicada nas seguintes cidades: Brasília/DF, Campinas/SP, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Ribeirão Preto/SP, São Paulo/SP, Uberlândia/MG, Vitória/ES e nas unidades da Unifenas em Alfenas, Belo Horizonte, Campo Belo, Divinópolis e Varginha.

Segundo o edital do Vestibular de Medicina, a prova terá duração máxima de 5 horas e será composta por 48 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte maneira: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física); Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Inglês); Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias (História e Geografia). A prova objetiva terá um valor máximo de 100 pontos.

Além disso, a prova também será composta por uma redação que irá receber o valor máximo de 35 pontos. O resultado da modalidade “prova tradicional” será divulgado no dia 2 de junho de 2023, a partir das 16h.

Os candidatos que optarem pela modalidade “ENEM” não precisarão fazer nenhum tipo de prova e poderão participar da seleção usando a pontuação obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unifenas, serão aceitas as pontuações obtidas entre os anos de 2009 e 2022 no ENEM. O resultado da seleção via nota do ENEM será divulgado no dia 30 de maio de 2023, a partir das 16h, no site oficial da Unifenas.

Na modalidade “prova tradicional e ENEM”, o candidato poderá se inscrever em modalidades diferentes para concorrer às vagas de Medicina nos campus de Alfenas e/ou Belo Horizonte.

Por fim, na modalidade “prova tradicional unificada e ENEM”, o candidato deverá optar pela prova tradicional, em ordem de preferência, entre os cursos de Medicina oferecidos em Alfenas e em Belo Horizonte. Através da nota do ENEM, o candidato fará duas inscrições, sendo uma para cada campus.