Último Dia para Solicitação de Isenção do Vestibular de Inverno Udesc 2023

A Udesc, Universidade do Estado de Santa Catarina, é uma instituição pública de ensino superior que oferece mais de sessenta cursos. O ingresso na instituição acontece duas vezes por ano ano por meio da aplicação de um vestibular.

As inscrições para o vestibular de inverno 2023 estão abertas, mas o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição se encerra hoje.

Continue lendo o artigo de hoje para conferir algumas informações muito importantes sobre o processo seletivo e o procedimento para solicitar a isenção.

Vestibular de Inverno Udesc 2023: inscrições abertas

Como mencionado, as inscrições para o vestibular de inverno da Udesc estão abertas. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 22 de maio na página oficial do vestibular 2023.

No momento da inscrição, o candidato deverá selecionar uma língua estrangeira: Inglês ou Espanhol.

Vestibular de Inverno Udesc 2023: taxa de inscrição e isenção

Para participar, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 110. Contudo, os interessados podem também solicitar solicitar a isenção do pagamento das taxas.

A isenção deve ser solicitada diretamente no site do vestibular de inverno da Udesc até o dia 2 de maio de 2023.

Para solicitar a isenção, o candidato deve se enquadrar em um dos seguintes critérios:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais o Governo Federal (CadÚnico) com uma renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional;

Ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;

Ser doador de sangue em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Caso o candidato faça parte de uma dessas duas categorias, ele poderá enviar o pedido de isenção da taxa. Os resultados serão divulgados pela Udesc no dia 8 de maio de 2023. Os recursos, por sua vez, serão aceitos até o dia 9 de maio, com resposta aos mesmos no dia 12 de maio.

Vestibular de Inverno Udesc 2023: vagas disponíveis

Por meio do vestibular de inverno, a Udesc irá oferecer 829 vagas para 39 cursos nos formatos presencial e a distância. Também serão disponibilizadas mais 394 vagas, destinadas aos candidatos que irão concorrer por meio do histórico do ensino médio.

Do total de vagas disponíveis pelo vestibular de inverno, 20% serão destinadas para os candidatos que fizeram todo o ensino médio na rede pública. Ainda, a Udesc reserva também 10% das vagas para candidatos negros.



Você também pode gostar:

Vestibular de Inverno Udesc 2023: provas

As provas do vestibular de inverno da Udesc serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023. O exame será dividido em dois períodos: manhã (das 9h às 12h30) e tarde (das 15h às 19h30).

A prova será formada por 100 questões de múltipla escolha sobre assuntos diversos das matérias estudadas ao longo do ensino médio. Os candidatos também deverão redigir uma redação em língua portuguesa.

No período da manhã, os candidatos responderão questões sobre assuntos das seguintes disciplinas: Matemática, Biologia, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. A prova terá uma duração total de 3h30.

Os conteúdos de literatura brasileira irão envolver também questões sobre as obras que da lista de livros obrigatórios do vestibular. Confira quais foram as obras selecionadas:

“O conto da mulher brasileira” – de Edla van Steen;

“Cemitério dos Vivos” – de Lima Barreto;

“Memórias Póstumas de Brás Cubas” – de Machado de Assis;

“Melhores Poemas” – de Paulo Leminski;

“Os milagres do cão Jerônimo” – de Péricles Prade.

No período vespertino, os candidatos irão resolver questões de Física, Química, História, Geografia. Além disso, eles também deverão escrever uma redação. O exame terá duração de 4h30.

Tenha em mente que todos os candidatos devem participar dos dois períodos de provas: segundo o edital do vestibular da Udesc, a ausência em um dos períodos de realização de prova irá provocar a eliminação do candidato do processo seletivo.

Vestibular de Inverno Udesc 2023 : resultados

O resultado do vestibular de inverno Udesc será divulgado no próprio portal do vestibular no dia 12 de julho de 2023. Na ocasião, a Udesc irá divulgar a primeira chamada com o nome dos candidatos aprovados.