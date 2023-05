Últimos Dias para Inscrição no Concurso de Guarda de Fortaleza – Não Perca!

Ainda não se sabe se a remuneração vai ser alterada, já que está em discussão na Câmara Municipal de Fortaleza uma proposta que pode aumentar os salários do Guarda Municipal. Vale lembrar que a proposta prevê salário bruto de R$ 5 mil. O salário atual está em torno de R$ 3 mil.

Como serão as provas do concurso Guarda de Fortaleza ?

A prova do concurso Guarda de Fortaleza vai contar com 100 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos e deverão ser aplicadas em Fortaleza, capital do Ceará. A fase objetiva vai acontecer no dia 18 de junho.

Sobre o TAF ( Teste de Aptidão Física) e acordo com o documento, os candidatos serão avaliados por meio de 4 testes:

Flexão de braço na barra fixa

Flexão abdominal

Flexão de braço ao solo

Corrida de 12 minutos

Quando aconteceu o último concurso?

O último edital aconteceu em 2013 e ofertou um total de 1.028 vagas. O certame foi organizado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE e contou com a seguinte distribuição de vagas:

Cargos Vagas Remuneração Guarda municipal – masculino 800 R$ 1.652,62 Guarda municipal – feminino 200 R$ 1.652,62

De acordo com o edital deste certame, os candidatos foram avaliados mediante às seguintes etapas:

Prova objetiva

Exame médico e toxicológico

Curso de formação

Avaliação psicológica

Avaliação de capacidade física

Investigação social e funcional

A seleção contou com conteúdos gerais e específicos com as seguintes disciplinas:

Língua portuguesa

Conhecimentos sobre Fortaleza

Atualidades

Noções de direito administrativo, constitucional e penal

Legislação municipal

Legislação específica

Outros concursos para guarda municipal

O concurso Guarda Municipal Teresina, Piauí, pode ter edital liberado em breve. Espera-se que sejam ofertadas 70 vagas.

A informação foi esclarecida pelo comandante da corporação, André Viana, durante solenidade realizada na quinta-feira, 16 de março.

Vale lembrar que no ano passado levantou-se a possibilidade do edital ofertar 140 vagas, levando em conta a vacância do órgão. Entretanto, o comandante esclareceu que o concurso Guarda Municipal Teresina vai ofertar metade das vagas.

Com orçamento aprovado, a expectativa é que o edital seja liberado ainda em 2023. “O prefeito já sinalizou de forma positiva, encaminhamos um processo, solicitando novo concurso e estamos aguardando e acreditamos que até o final do ano há a possibilidade real de ter um novo concurso e, com isso, aumentar todo o leque de investimentos”,esclareceu André Viana.

Ainda no primeiro semestre de 2023, espera-se 10 mil vagas para área policial e em todo o ano, estima-se mais de 21 mil oportunidades.

Quando aconteceu o último concurso Guarda Municipal Teresina?

O último edital foi liberado e 2018 e ofertadas ao todo 75 vagas. O concurso contou também com 400 vagas para cadastro reserva. As vagas foram distribuídas entre:

60 vagas para o sexo masculino

15 vagas para o sexo feminino

Os candidatos foram avaliados mediante as seguintes fases: