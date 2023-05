Ultras do PSG chamam Messi de ‘filho da puta’ e marcham até a casa de Neymar para exigir que ele saia também

Sanção de Leo Messi após sua fuga para a Arábia Saudita sem a permissão do clube enviou ondas de choque através do campo do PSG. Esta manhã, a associação de torcedores do clube parisiense emitiu um comunicado convocando os torcedores a se reunirem nas dependências do clube para protestar contra o craque argentino.

Centenas de fãs compareceram com megafones, sinalizadores e faixas pedindo a saída do jogador. Eles até o insultaram em espanhol perfeito.

O principal alvo da manifestação foi a diretoria do clube, a quem acusaram de tomar decisões que “não têm nada a ver com futebol”. De facto, devido ao castigo, Leo Messi não esteve presente nos treinos de hoje.

A mobilização começou às 18h com o slogan “Paris é para nós, para sempre e por muito tempo” e o protesto deve continuar por várias horas.

Ultras do PSG também vão à casa de Neymar

O PSG ultras também descarregaram sua raiva em Neymarcom alguns indo até a casa dele para pedir a saída do brasileiro também do clube.

Torcedores do PSG vão à casa de Neymar… e pedem para ele sair!Twitter

É claro que os torcedores parisienses estão chateados com ambos Messi e Neymardois integrantes do tridente de ataque do clube.

Embora pareça que Messi estará em movimento neste verão, NeymarO futuro de continua mais incerto.