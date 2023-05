Um guia para entender a classificação da Indy 500: as quatro voltas mais rápidas do automobilismo

TIndy 500 é especial por vários motivos e um deles é seu grid de largada único.

Chegar lá não é fácil, pois esta é uma corrida que exige velocidade, velocidade e mais velocidade.

Ao contrário da Fórmula 1, a Indy 500 dedica um fim de semana inteiro à qualificação.

É um formato cruel também, que manda para casa um dos 34 pilotos antes do evento propriamente dito.

Os boxes estão agitados na etapa final da qualificação no sábado.Honda Racing/LAT

Três sessões de qualificação

Indy 500 a qualificação ocorre em dois dias com três sessões e seis voltas.

Após o treino final no sábado, os carros recebem aleatoriamente uma ordem para começar a qualificação, que é feita um de cada vez.

Quem consegue uma vaga mais cedo leva vantagem devido às temperaturas mais baixas.

Depois que todos tiverem uma corrida de qualificação em ordem, os pilotos podem sair novamente sempre que quiserem pelo resto do dia.

No domingo, os 12 mais rápidos farão mais uma sessão de qualificação para tentar ficar entre os seis primeiros e ficar nas duas primeiras filas. Depois vem a batalha pela pole.

Os carros que terminarem em 31º a 34º também terão uma sessão de ‘Última Chance’ para definir outro horário no sábado, com o mais lento voltando para casa.

As posições 13-30 permanecem decididas no sábado e esses pilotos não participarão do domingo.

Lex Palou, segundo em 2022, aspira este ano à sua primeira pole em Indianpolis.Honda Racing/LAT

Jogando na pista rápida

Só para deixar as coisas ainda mais interessantes, no sábado os pilotos têm a chance de apostar no final do dia.

Eles podem retirar o tempo anterior para entrar na ‘pista rápida’, mas isso significa que o próximo tempo será o tempo definitivo, mesmo que tenham feito uma pontuação melhor anteriormente.

Esta é uma reviravolta adicional que muitas vezes entra em jogo quando os pilotos tentam desesperadamente melhorar suas chances à medida que a qualificação avança.

Fique atento neste sábado na classificação da Indy 500.