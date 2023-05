Um menino de 11 anos é queimado vivo por outras crianças que tinham inveja dele por ser um promissor judoca

Tragédia na Rússia depois de 11 anos menino foi queimado vivo em um galpão por outras crianças que, segundo fontes, tinham ciúmes do menino que era uma estrela do judô em seu país.

A polícia disse que ele foi o primeiro encharcado com gasolina e depois trancado em um galpão e incendiado, tudo por crianças um pouco mais velhas que ele.

Albert Umbetyarovcomo era chamado, foi vítima desse ato hediondo no distrito de Dubovaya Roschcha, em Moscou, em uma floresta.

“Eles usaram morcegos para espancá-lo até quase deixá-lo inconsciente antes de encharcá-lo com gasolina e trancá-lo em um galpão que incendiaram”, disse uma testemunha às autoridades.

Era duas crianças de 6 e 7 anos que alertou vários adultos que estavam na área.

Como o corpo de Albert Umbetyarov foi encontrado?

Um adulto foi quem achou a cena, mas nada que ele pudesse fazer.

“Às 19 horas ele me ligou chorando. Ele me disse: ‘Meu amigo morreu queimado no galpão'”, lembrou o pai de uma criança.

“Eu fui lá e vi as chamas. Não havia ninguém para resgatar naquele momento.”

Vários homens com pás tentaram romper as chamas e salvar a criança, mas era tarde demais.

“Ele era inteligente e muito tranquilo, não ofenderia uma mosca”, disse o treinador de judô do menino, Alexandre Tvanbadisse.

“Em 19 de maio de 2023, crianças durante uma briga trancaram um menino dentro de um galpãotrancou o galpão por fora e pregou a porta”, explicou o chefe do comitê, Alexander Bastrykin.

“Então começou um incêndio. De acordo com descobertas preliminares, o fogo começou dentro do galpão. As crianças não conseguiram abrir a porta e pediram ajuda.

“Quando a ajuda chegou, o Corpo de criança foi encontrado dentro o galpão queimado.”