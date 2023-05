Uma barata desfila no tapete vermelho do Met Gala 2023 e rouba os holofotes das estrelas

de Jared Leto fantasia de gato não foi a única presença animal sentida no Baile do Met 2023. Uma barata literalmente entrou no tapete vermelho, provocando risos e até fotos de pelo menos um fotógrafo profissional presente.

Fãs e espectadores do evento ficaram instantaneamente cativados pelo pequeno invasor não convidado. Risos e gritos tomaram conta do exterior do New York’s Museu Metropolitano de Arte. Logo, os convidados começaram a dar instruções a um fotógrafo: “Tire uma foto!”

Um fotógrafo tira fotos de uma barata, enquanto dezenas de fãs registram a cena do lado de fora do Met Gala de 2023.

O que aconteceu com a barata do Met Gala?

O fotógrafo começou a ajustar o zoom de sua câmera, tirando inúmeras fotos do bicho. O barata parecia muito intencional ao atravessar o tapete vermelho em sua totalidade, subindo até as escadas do museu. Nesse ponto, o fotógrafo tentou bloquear seu caminho. O que o levou a brincar com uma pisada falsa, errando o inseto propositalmente, mas ainda provocando gritos de “não! não o mate!”

A manobra, porém, saiu pela culatra. Como o inseto parecia desaparecer à vista de todos, causando pânico no fotógrafo, acreditando que poderia ter subido por sua perna.

No final, a anedota foi bem-humorada, lembrando aos nova-iorquinos presentes seu tipo de morador mais abundante. A temporada de baratas em Nova York geralmente ocorre durante os meses quentes e úmidos do verão, de Poderia para Setembro. Então, bem a tempo para o Met Gala.