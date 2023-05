Uma briga enorme irrompe entre duas famílias na Disney Land enquanto elas lutam ferozmente por uma oportunidade de foto

Mundo da Disney: um lugar onde os sonhos das crianças se tornam realidade, onde elas encontram seus heróis de infância e todos os seus personagens fictícios favoritos. Uma viagem de um dia para o resort é algo que eles supostamente nunca esquecerão, um dia que eles apreciarão pelo resto de seus anos de juventude.

Para os filhos de duas famílias, seus as visitas ao complexo do resort de entretenimento tornam-se um pesadelo quando seus pais furiosos brigam depois de discutir sobre uma oportunidade de foto.

Um vídeo surreal e francamente chocante do incidente apareceu no Twitter de duas famílias descontroladamente dando socos e chutando uns aos outros como um único membro da segurança tenta interromper a altercação, eventualmente tendo que pedir reforços.

A briga começou com um intensa troca verbal enquanto as duas famílias discutiam sobre uma oportunidade de foto em frente ao Magic Kingdom. Ele aumentou rapidamente, com o caos se seguindo depois que as coisas ficaram violentas.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Orange, uma pessoa teve que receber atendimento médico. Nenhuma acusação foi feita. O incidente ocorre após uman aumento de altercações físicas no resort. Em 2022,A Disney realmente emitiu um alerta contra a violência após uma série de incidentes graves.