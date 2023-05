Uma Parcela ANTIGA de R$1.320 Esquecida Faz a Festa dos Brasileiros

Esta semana está sendo marcada por uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros. Aqueles que descobriram que possuem direito a uma parcela extra no valor de R$ 1.320 podem comemorar, pois o Governo Federal está efetuando o pagamento retroativo do abono salarial do Pis/Pasep referente ao ano de 2021.

Essa medida foi possível graças a um novo processamento de dados realizado pelo governo. Os trabalhadores podem acessar o valor por meio do aplicativo Caixa TEM. Saiba quem tem direito a receber o abono salarial do PIS/Pasep e as possíveis datas de saque do benefício.

Saque de R$ 1.320

O pagamento dessa parcela retroativa teve início em 22 de maio. A retroatividade se dá pelo fato de que inicialmente essas pessoas não teriam direito ao recebimento desses R$ 1.320. Entretanto, após um novo processamento de dados realizado pelo Dataprev, quase 3 milhões de trabalhadores foram incluídos na lista de beneficiários.

Vale lembrar que o cronograma inicial para o pagamento do Pis/Pasep teve início em 15 de fevereiro e se estenderá até 28 de dezembro, de forma que aproximadamente 23 milhões de pessoas serão contempladas com esses valores. Além disso, mais 2,7 milhões também receberão o valor retroativo, uma vez que deveriam ter sido incluídos na lista inicial.

A iniciativa do governo em realizar um novo processamento de dados, mesmo após a divulgação do cronograma oficial, foi fundamental para garantir que todos os trabalhadores recebam o abono salarial do PIS/Pasep. Esse recurso financeiro adicional tem como objetivo principal auxiliar os trabalhadores de renda mais baixa e garantir um complemento em seus salários.

Saiba o que é o abono salarial do PIS/Pasep

O abono salarial é um benefício fundamental para milhões de trabalhadores, desempenhando um papel significativo na valorização dos esforços e contribuições dos profissionais. Uma das principais vantagens do abono salarial é a sua natureza redistributiva, ou seja, o abono direciona recursos financeiros para aqueles que mais necessitam, ajudando a reduzir as desigualdades socioeconômicas.

Muitas vezes, os trabalhadores de baixa renda enfrentam dificuldades para suprir suas necessidades básicas e proporcionar uma vida digna para si e suas famílias. O abono salarial pode aliviar essa pressão financeira, oferecendo uma ajuda significativa aos cidadãos.

É importante também entender a diferença entre o PIS e o Pasep. O PIS é destinado a todos os trabalhadores do setor privado, seja em áreas urbanas ou rurais. Por sua vez, o Pasep é voltado para os servidores públicos. Embora tenham finalidades semelhantes, os valores são financiados de maneiras diferentes.



No caso do PIS, as empresas privadas são responsáveis pelo financiamento, ou seja, elas devem depositar mensalmente uma parcela do faturamento no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse fundo é utilizado para o pagamento dos benefícios. Já no caso do Pasep, são as instituições públicas que financiam, reservando uma parte do valor e destinando-o ao Banco do Brasil.

A Caixa Econômica Federal é responsável pela gestão do PIS e realiza os pagamentos aos trabalhadores. Já o Banco do Brasil administra o Pasep e efetua os pagamentos correspondentes. É importante ressaltar que o abono salarial tem um impacto positivo no estímulo à economia, já que ao receberem esse valor extra, os trabalhadores têm a oportunidade de gastá-lo com bens e serviços, movimentando diversos setores econômicos.