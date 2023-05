“Uma Revelação Inesperada: Brasileiros Ficam Chocados com Novidades Sobre o Cartão de Crédito”

Você sabia que existem 5 cartões de crédito exclusivos para milionários e apenas algumas pessoas podem desfrutar de ofertas exclusivas? Confira com a matéria do Notícias Concursos de hoje quais são esses produtos financeiros de dar inveja em qualquer um.

Os 5 cartões de crédito exclusivos

Usar cartões de crédito exclusivos a fim de fazer compras é uma prática muito comum entre os brasileiros, pois garante a agilidade e segurança em procedimentos diversos. Na verdade, a maioria dos cartões não é exclusivo, pois não possui tantos benefícios, sendo voltado para um público de renda mais restrita.

A maioria dos cidadãos usa essa facilidade quando os fundos estão apertados. Mas há um grupo de pessoas chamadas super-ricas, que usam cartões de crédito para manter estilos de vida luxuosos. Assim, se você está curioso para conhecer quais são esses cartões, continue conosco. Veja também quais as vantagens que eles oferecem aos seus clientes.

1.Cartão American Express Centurion

Conhecido como “American Express Black Card”, este é um cartão considerado extremamente exclusivo. Devido a essa extrema exclusividade, a American Express infelizmente não divulga seus detalhes específicos ou requisitos para sua obtenção.

Segundo determinadas informações obtidas, é necessário gastar milhares de muitos dólares em um cartão desse por ano. Aliás, é preciso ter ao menos um milhão de dólares em saldo da conta-corrente.

Segundo a Condé Nast Traveler Reports, o cliente precisa comprovar que possui costumes específicos. A American Express prioriza também aqueles que compram artigos de luxo, viagens e jantares. Anteriormente, este cartão só poderia ser aceito por convite, mas agora os titulares podem se inscrever.

Taxa de ativação $ 10.000;

Taxa anual $ 5.000.

A taxa da porcentagem anual de adiantamentos (empréstimos) em dinheiro é a mesma taxa básica dos juros mais 21,99%, sendo limitada a 29,99%. Existe uma forma de pagamento regular que autoriza o cliente a depositar o saldo e pagar os juros.

2.Cartão JPMorgan Chase

É chamado pelo apelido de “cartão de paládio”, pois é feito com ouro e paládio gravado com laser. Este cartão aceita apenas convites e não divulga o padrão.

Segundo informações do Credit Card Insider, clientes que quiserem receber um convite, devem ativar ao menos $ 10 milhões para especificar o JPMorgan Chase Asset Management. A taxa anual é de US $ 595. Titulares desse cartão receberão 3 benefícios para cada $ 1 gasto em refeições e viagens, e serão elegíveis para $ 300 em créditos de viagem anuais.



3.Royal Mastercard nº 1 de Dubai

Este cartão é cravejado em ouro e um diamante, incrustados no meio do cartão. Para adquiri-lo, você precisa receber o convite enviado pelo Dubai Priority.

Vantagens do cartão:

Fornece a equipe dos gestores do estilo de vida para os titulares (7 dias na semana, 24 horas todos os dias);

Não há linhas de crédito ou restrições (os clientes podem gastar quanto desejarem).

4.Cartão Visa Stratus Rewards

Os cartões brancos brilhantes estão disponíveis somente para cidadãos de alta riqueza convidados. Deve-se notar que a taxa anual para o cartão é de $ 1.500.

5.Cartão Coutts World Silk

É conhecido como um cartão de crédito especial da Inglaterra, sendo usado pela Rainha Elizabeth II, e pelo menos 100 pessoas que tenham mais de US $ 1 milhão em suas contas Coutts.

Como vantagem, é seu serviço de portaria, além do amparo técnico por 7 dias da semana, 24 horas/dia. Sem contar com o lounge exclusivo do aeroporto.

E então? Gostou de conhecer os cartões de crédito exclusivos? Claramente eles não são de acesso simples, mas é interessante entrar nesse universo para entender um pouco mais.