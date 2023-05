Unic e Uniderp Abertas para Inscrições no Vestibular Unificado de Medicina

A Universidade Anhanguera (UNIDERP), em Campo Grande (MS), e a Universidade de Cuiabá (UNIC), no Mato Grosso, abriram o período de inscrição para o Vestibular Unificado de Medicina 2023/2. De acordo com o edital, esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano.

Ainda conforme o edital, no vestibular unificado, é possível concorrer às vagas oferecidas apenas pela UNIDERP, ou pela UNIC, ou ainda optar por concorrer em ambas as universidades, simultaneamente.

Inscrições seguem abertas até junho

Conforme estabelecido no edital, os interessados em participar desse processo seletivo poderão se inscrever até o dia 12 de junho de 2023. Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas de forma virtual.

Nesse sentido, para se inscrever, os interessados deverão realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, disponível no site Strix Educação, responsável por realizar o processo seletivo. Poderão se inscrever nessa seleção os estudantes que tenham o Ensino Médio completo.

Após o preenchimento do requerimento, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Para concorrer às vagas de apenas uma instituição (UNIDERP ou UNIC), o valor da taxa é de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Para concorrer, simultaneamente, às vagas das duas instituições, o candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Para a classificação dos candidatos inscritos nesse processo seletivo, as instituições vão considerar os desempenhos por eles obtidos em prova realizada pela a Strix – Educação,

Avaliação e Projetos Ltda. O vestibular contará com apenas uma fase, com aplicação de provas em apenas um dia.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 17 de junho de 2023. As provas serão compostas em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Conforme indicado no edital, ao todo, os candidatos responderão a quatro provas objetivas, totalizando 40 questões, e uma prova de redação em Língua Portuguesa:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 12 questões, sendo 8 de Língua Portuguesa e 4 de Língua Estrangeira (Inglês);

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 3 questões de História 3 questões de Geografia;

Matemática e suas Tecnologias: 4 questões de Matemática;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 18 questões sendo, 8 de Biologia, 4 de Física e 6 de Química;

Redação.

A Prova de Redação, de natureza eliminatória e classificatória, com pontuação global de dez pontos,

apresentará ao candidato uma proposta para elaboração de um texto dissertativo-argumentativo que possibilite a emissão de uma opinião, de forma a caracterizar, com maior ênfase, a interpretação e a escrita como uma prática social.

A aplicação será de forma virtual. Desse modo, as instituições vão promover um Pré-teste da Plataforma. Os candidatos poderão acessar e conhecer a plataforma de aplicação do exame no período do dia 9 ao dia 16 de junho de 2023.

Ainda de acordo com o edital, a oferta das instituições para esse processo seletivo é de 61 (sessenta e uma) vagas para ingresso no curso de Medicina (período integral) no 2º semestre de 2023. Do total das vagas, 42 são para ingresso no curso da UNIDERP, que funciona na Rua Ceará, nº 333, Vila Antônio Vendas, Campo Grande (MS). Já as outras 19 vagas são para ingresso na UNIC, cujo curso de Medicina funciona no seguinte endereço: Av. Manoel José de Arruda, nº 3100, Jardim Europa, Cuiabá (MT). De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular Unificado de Medicina está previsto para o dia 27 de junho de 2023. Os candidatos poderão consultar a lista de documentos necessários para o registro acadêmico no edital do processo seletivo. Acesse o edital do Vestibular na íntegra para mais informações.