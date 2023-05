Unicamp Estende Prazo de Inscrições para Oficina de Redação do Vestibular 2024 até 16 de Maio.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou a prorrogação do período de inscrição para oficina de redação voltada para a prova do Vestibular Unicamp 2024. Inicialmente, os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de maio. Com a prorrogação, as inscrições serão recebidas até as 17h de amanhã, dia 16 de maio.

De acordo com a Comissão Permanentes para os Vestibulares (Comvest), até o momento, a Comissão já recebeu 400 inscrições. Segundo a Unicamp, seriam ofertadas 400 vagas, mas a Comvest abriu mais 100 vagas para a oficina “A Redação no Vestibular Unicamp”. Desse modo, ao todo, a Comvest está ofertando 500 vagas.

Essas oportunidades são exclusivas para professores das disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Redação dos ensinos fundamental II, médio e de cursinhos, alunos de graduação (Letras, Linguística e Estudos Literários) e de pós-graduação (Letras e Linguística).

Inscrições

Conforme as orientações da Comvest, as inscrições para a oficina devem ser feitas online. Os interessados devem acessar o site da Comvest e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Para efetivar o cadastro, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

De acordo com a Comvest, o valor da taxa é de R$ 30,00 (trinta reais) para professores de escolas particulares e R$ 15,00 (quinze reais) para as demais categorias. Os primeiros 20 (vinte) professores de cursinhos populares/ comunitários que se inscreverem ganharão isenção de taxa.

Não haverá processo de seleção, de modo que o preenchimento das vagas será por ordem de inscrição. Sendo assim, quanto mais rápido realizar a inscrição, maior chance há de garantir uma vaga.

A Redação no Vestibular Unicamp

De acordo com o cronograma, a oficina está marcada para o dia 3 de junho de 2023 (sábado). O evento acontecerá no período das 9h às 17h (horário de Brasília)

Conforme divulgado pela Comvest, a oficina abordará os seguintes temas: características da prova de redação da Unicamp; formato da prova; critérios e procedimentos de correção.

“A prova de Redação aplicada no Vestibular Unicamp será apresentada aos participantes, que poderão conhecer também quais são os critérios e procedimentos de correção”, explica a Comvest. Desse modo, a oficina permite que o professor entenda o formato da prova para preparar melhor seus alunos para o Vestibular Unicamp.

Os interessados em participar podem obter mais informações sobre a oficina através do e-mail: oficina@comvest.unicamp.br.



Vestibular 2024

A Unicamp já divulgou as principais datas do Vestibular 2024, que conta com duas fases. A aplicação da 1ª fase está prevista para o dia 29 de outubro, enquanto a 2ª fase acontecerá em 3 e 4 de dezembro.

Na 1ª fase, os candidatos responderão a questões objetivas formuladas em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Já as provas da 2ª fase contam com questões discursivas sobre conteúdos que variam de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato.

Inscrições

De acordo com o calendário do Vestibular 2024, o período de inscrição dessa edição será do dia 31 de julho ao dia 31 de agosto de 2023.

A Unicamp ainda não divulgou o número de vagas ofertadas no Vestibular 2024, nem o valor da inscrição. No entanto, a Comvest divulgou orientações para as solicitações de isenção do pagamento da taxa.

A Unicamp abriu hoje, dia 15 de maio, o prazo para envio dos pedidos de isenção da taxa. Os interessados poderão enviar os pedidos até o dia 2 de junho, por meio do site da Comvest. Ao todo, a universidade pretende conceder 6.680 isenções para pessoas de baixa renda.

A divulgação da lista dos estudantes contemplados com a isenção está prevista para o dia 28 de julho. No entanto os contemplados não são automaticamente inscritos no Vestibular Unicamp 2024, sendo necessário realizar a inscrição posteriormente.

