Unicentro anuncia datas importantes do Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) divulgou as principais datas e o conteúdo programático do Vestibular 2024. De acordo com a instituição, o período de inscrição para o Vestibular 2024 será do dia 14 de agosto ao dia 5 de setembro de 2023.

Conforme acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Unicentro. Poderão participar do processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo. No momento da inscrição, o será necessário informar os dados do documento de identidade oficial e o CPF.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. O valor da taxa de inscrição ainda não foi informado.

Isenção da taxa

De acordo com a Unicentro, os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Conforme o cronograma, o prazo para envio dos pedidos será de 24 de julho a 4 de agosto de 2023.

Os interessados poderão fazer as solicitações por meio do site da universidade, com o envio de todos os documentos comprobatórios. Ainda de acordo com o divulgado pela Unicentro, são pré-requisitos para solicitar o benefício:

Não ter frequentado estabelecimento de ensino particular de Ensino Médio, exceto supletivo particular noturno;

Não possuir Curso Superior ou estar cursando Curso Superior;

Não estar com matrícula em Curso Superior trancada;

Não ter abandonado ou cancelado Curso Superior após ter efetuado matrícula.

Provas do Vestibular 2024

Tradicionalmente, o Vestibular da Unicentro conta com apenas uma única etapa. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 15 de outubro de 2023. A aplicação acontecerá no período da tarde, com cinco horas de duração.

Nos dias de provas, o candidato deve apresentar documento de identidade oficial, com validade nacional, contendo foto e assinatura.

A composição das provas varia de acordo com o grupo de curso. Cada grupo de curso realizará provas de cinco disciplinas, compostas de nove questões cada uma. Nesse sentido, a avaliação abarcará conteúdos do Ensino Médio. Sobre a composição das provas, a Unicentro informa:

As provas de Redação, Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna são para todos os cursos.

A prova de Língua Portuguesa e Literatura contará com dez questões objetivas.

A prova de Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) terá cinco questões objetivas.

As provas de Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia são exclusivas para os candidatos de acordo com o grupo a que pertence o curso.

Lista de obras literárias para o Vestibular 2024



Você também pode gostar:

Além de informar as principais datas do processo seletivo, a Coordenadoria Central de Processos Seletivos da Unioeste informou também a relação de livros de leitura obrigatória para o exame e o programa completo das provas.

De acordo com a Coordenadoria, os candidatos devem estudar treze obras para as questões de Literatura, da prova de Língua Portuguesa. Veja a seguir a lista de obras.

“Melhores Poemas”, de Cecília Meireles;

“Alguma Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade;

Soneto de Camões, de Luís Vaz Camões;

“A Falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“A Paixão Segundo G.H.”, de Clarice Lispector;

“Suíte Tóqui”, de Giovana Madalosso;

“Niketche: uma história de poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Morte e Vida Severina”, de João de Cabral de Melo Neto;

“Chove Sobre Minha Infância”, de Miguel Sanches Neto;

“Sagarana”, de João Guimarães Rosa;

“Seminário dos Ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

“Histórias que os Jornais Não Contam”, de Moacyr Scliar; e

“Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna.

A Unicentro não informou o número de vagas ofertadas e demais informações sobre o Vestibular. Desse modo, os candidatos devem aguardar a publicação dos editais.

Acesse o site da Unicentro para mais informações.

Leia também UFLA abre inscrições para a 3ª etapa do PAS 2023 para ingresso de novos alunos no 2º semestre; saiba mais.