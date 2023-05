Unicentro anuncia os locais de aplicação da prova do III Vestibular de Pedagogia para Povos Indígenas.

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), no Paraná, está realizando o III Vestibular de Licenciatura em Pedagogia para Povos Indígenas. As inscrições para a 3ª edição do processo seletivo foram recebidas no período de 10 de abril a 3 de maio de 2023. Puderam se inscrever estudantes das etnias Kaingang e Guarani.

De acordo com o cronograma, a Coordenadoria Central de Processos Seletivos (COORPS) divulga nesta segunda-feira, dia 8 de maio, o ensalamento do III Vestibular de Licenciatura em Pedagogia para Povos Indígenas.

Desse modo, a partir de hoje (8) os inscritos podem consultar os locais de prova no site da universidade. Para conferir o ensalamento, é necessário fazer login com CPF e senha utilizados no momento da inscrição. As provas serão aplicadas no Colégio Estadual Indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras.

Processo de seleção

A aplicação das provas está marcada para o dia 21 de maio de 2023. De acordo com o edital, o Processo Seletivo consta de prova de Redação em Língua Portuguesa, com valor de dez pontos. Para fins de avaliação do texto, a Unicentro vai considerar os seguintes aspectos:

a) título

b) tema;

c) coerência;

d) tipologia textual;

e) emprego da norma padrão;

f) coesão.

Ainda conforme o edital, a aplicação das provas será no período da manhã. Desse modo, a Unicentro recomenda que os candidatos cheguem no local das provas a partir das 9h30min. O fechamento dos portões de acesso às instalações de realização das provas está marcado para as 10h.

A duração das provas é de 2 (duas) horas. No entanto, os candidatos que solicitaram atendimento especializado poderão ter um tempo maior para a resolução da prova.

Para acessar o local de prova, os candidatos devem apresentar documento oficial e original de identificação com foto. Além disso, os estudantes devem levar caneta esferográfica de tinta azul escuro ou preta, fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a Unicentro está ofertando 60 (sessenta vagas) para o Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade presencial em regime de alternância. As oportunidades são para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano.

Do total das vagas, 25 (vinte e cinco) são indígenas Guarani, enquanto outras 35 (trinta e cinco) vagas são exclusivas para indígenas Kaingang.

Resultados e matrículas

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado do III Vestibular de Licenciatura em Pedagogia para Povos Indígenas, com a lista de aprovados, está prevista para o dia 1º de junho de 2023.



Você também pode gostar:

Na mesma data, a Unicentro vai divulgar as orientações para as matrículas dos aprovados em 1ª chamada. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital.

Para realização da matrícula, o candidato deve enviar documentação que comprova ser

integrante de comunidade indígena do Estado do Paraná, assinada pela liderança indígena,

conforme modelo anexo, e demais documentos relacionados no Boletim Informativo da PROEN.

O candidato que não apresentar os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido perderão o direito ao preenchimento da vaga.

Sobre o curso

O curso de Licenciatura em Pedagogia para Povos Indígenas é o primeiro curso destinado especialmente para indígenas do estado do Paraná, e funciona de acordo com a Pedagogia da Alternância.

De acordo com a Unicentro, neste curso, os alunos possuem atividades concentradas no tempo universidade (na escola Rio das Cobras, ficando alojados nela) e no tempo comunidade. Nesse sentido, os estudantes vão até as comunidades relacionando conhecimento teórico e prático. O curso tem como público-alvo estudantes indígenas de várias localidades do Estado do Paraná, das etnias Kaigang, Guarani e Xetá.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também Fundação Cecierj prorroga período de inscrição do Vestibular Cederj 2023/2 até o dia 14 de maio; saiba mais.