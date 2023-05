Unicid: Inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 Abertas!

A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2023/2, que visa o ingresso de novos alunos ainda no 2º semestre letivo de 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições foram abertas em abril deste ano. A instituição não informou o número de vagas disponíveis.

O cronograma indica ainda que os interessados poderão se inscrever até as 20h do dia 9 de junho de 2023. As inscrições estão sendo recebidas de forma virtual.

Desse modo, aqueles que desejam participar do Vestibular de Medicina 2023/2 devem acessar o site da universidade e realizar o preenchimento do formulário de inscrição que está disponível.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 10 de junho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais). A confirmação da inscrição só será feita após o pagamento dessa taxa. Quem não fizer o pagamento até o prazo estipulado não poderá fazer a prova.

Vestibular de Medicina 2023/2

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo vai considerar as notas obtidas pelos candidatos em avaliação aplicada pela própria universidade. Conforme estabelecido em edita, a avaliação abarcará conteúdos das disciplinas estudadas durante o Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 18 de junho de 2023. A aplicação acontecerá de forma presencial, no período das 10h às 14h (horário oficial de Brasília).



O local de prova será exclusivamente no Campus Pinheiros, da UNICID, localizado na Rua Butantã, 285 — Pinheiros, São Paulo (SP). Os candidatos devem chegar ao local de prova com antecedência munidos de documento oficial de identificação com foto.

Conforme o edital, a prova contará com 45 questões objetivas de múltipla escolha e com uma proposta de redação em Língua Portuguesa. A prova objetiva abarcará conteúdos referentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; História; Geografia; Matemática; Física; Química; Biologia. Os candidatos terão quatro horas para responder a prova.

Resultado do Vestibular de Medicina

De acordo com o cronograma da Unicid, a divulgação do gabarito está prevista para o dia 20 de junho, a partir das 20h. Desse modo, a partir desse horário os candidatos poderão consultar o documento no site da Instituição.

A publicação do resultado do Vestibular de Medicina 2023/2, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 21 de junho. Os convocados nessa 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 21 e 25 de junho, de forma presencial ou através do site.

A Unicid prevê realizar mais uma chamada, caso haja vagas remanescentes. A 2ª chamada está prevista para 27 de junho, com recebimento das matrículas até o dia 30 do mesmo mês.

Seleção via Enem

Além do vestibular tradicional, a Unicid conta também com o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para a seleção de alunos para o curso de Medicina. Os interessados podem se inscrever no site da universidade. Para essa modalidade de seleção, as inscrições são gratuitas.

Conforme estabelecido pela Unicid, é pré-requisito para participar desse processo seletivo ter pontuado acima de 300 e não ter zerado a redação do Enem. No momento da inscrição os candidatos deverão informar os pontos obtidos, sendo de responsabilidade do candidato a informação correta do ano em que prestou o Enem.

A universidade aceita as notas das edições do exame realizadas a partir de 2010. Após realizar a inscrição, o candidato deve apresentar o boletim de desempenho para realizar a matrícula. Nesse caso, a divulgação do resultado acontece logo após a conclusão da inscrição.

Acesse o site da instituição para mais informações.

