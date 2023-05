UNIFAGOC Abertas Inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 até 22 de Maio

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023/2 do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (UNIFAGOC) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de maio de 2023, próxima segunda-feira.

De acordo com as orientações da instituição, as inscrições serão recebidas de forma virtual. Desse modo, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da instituição e preencher o formulário eletrônico.

No momento da inscrição, os estudantes deverão informar todos os dados pessoais solicitados e também escolher a modalidade de seleção através da qual deseja concorrer às vagas ofertadas pelo UNIFAGOC.

Para efetivar o cadastro, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo indicado, ou seja, até 23 de maio. O valor da taxa varia de acordo com a modalidade escolhida pelo candidato. O Centro Universitário aceitará pagamentos via PIX, com cartão de crédito ou boleto bancário.

Modalidades de seleção

O Vestibular de Medicina 2023/2 contará com duas modalidades de seleção. Nesse sentido, os estudantes poderão optar entre:

a aplicação de prova presencial; e/ou

o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O valor da taxa de inscrição para a Prova Presencial é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), enquanto para a seleção via desempenho no Enem, a taxa de inscrição é no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Há a possibilidade de participar do Vestibular de Medicina 2023/2 nas duas modalidades, com inscrição dupla, aumentando as chances de aprovação no processo seletivo. O valor da taxa da Inscrição Dupla (Prova Presencial e Desempenho no Enem) é de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Provas

A aplicação das provas para os candidatos que optarem pela modalidade tradicional está marcada para o dia 28 de maio (domingo). Os locais de prova serão em Ubá (MG), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES). A avaliação contará com questões sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio.

Além de uma prova de redação em Língua Portuguesa, os candidatos responderão questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês), Matemática /Raciocínio Lógico, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. A instituição não informou a data de divulgação do resultado desse processo seletivo.

Vagas e resultados

Ao todo, o UNIFAGOC está ofertando 18 vagas para ingresso no curso de Medicina ainda no 2º semestre deste ano. Do total das vagas, 14 são para a modalidade de seleção via prova presencial, enquanto outras 4 são para os aprovados no processo seletivo via Enem.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina 2023/2 está marcado para o dia 13 de junho de 2023. Os candidatos poderão consultar a lista de classificados a partir das 17h, por meio do site do UNIFAGOC.



Os candidatos convocados deverão efetuar os procedimentos de matrículas matrículas entre os dias 14 e 16 de junho. O registro acadêmico deve ser feito com o envio dos documentos através de plataforma online do UNIFAGOC, no período das 9h às 17h. O início das aulas para os aprovados nesse processo seletivo será em agosto deste ano.

Vestibular de Medicina 2024/1

O UNIFAGOC já divulgou as principais datas do processo seletivo para ingresso de novos alunos no curso de Medicina no primeiro semestre letivo de 2024. De acordo com o cronograma da instituição, as inscrições serão recebidas no período de 25 de setembro a 20 de novembro de 2023. A aplicação das provas está marcada para o dia 26 de novembro (domingo).

Segundo a instituição, o curso de Medicina do UNIFAGOC tem Conceito de Curso classificado com nota 4, em 5, pelo Ministério da Educação (MEC).

Acesse o site do UNIFAGOC para mais informações.

