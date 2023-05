UNIFAGOC Realiza Prova do Vestibular de Medicina 2023/2

O Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (UNIFAGOC) realiza na tarde deste domingo, dia 28 de maio, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2023/2. De acordo com o cronograma da instituição, a aplicação será no período das 14h às 18h (horário oficial de Brasília).

Os candidatos podem consultar os locais de prova através do site da instituição. De acordo com o UNIFAGOC, as provas serão aplicadas nas cidades de Ubá (MG), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES), nos seguintes endereços:

Belo Horizonte : Escola Estadual Afonso Pena, localizada na Avenida João Pinheiro, nº 450, bairro Boa Viagem.

Ubá : Campus do UNIFAGOC – Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, localizado na Rua Adjalme da Silva Botelho, 20, Seminário, CEP 36506-022.

Vitória: E. M. E. F. Suzete Cuendet, situada na rua Otto Ramos, nº 69, bairro Maruípe.

Ainda de acordo com as orientações da instituição, a abertura dos portões está marcada para as 12h50, com fechamento às 13h50.

Orientações

A instituição orienta que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora, antes do horário estabelecido para o início das provas. Não será permitido o acesso após o horário de fechamento dos portões.

Além disso, os candidatos deverão apresentar documento de identificação original com foto, por meio físico, e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. Aqueles que não apresentarem documento de identificação não poderão realizar a prova.

Conforme indicado no edital, a prova do Vestibular de Medicina 2023/2 contará com questões sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio.

O processo é composto por Prova de Redação e Prova Objetiva de múltipla escolha. Nesse sentido, as questões objetivas abarcarão conhecimentos das áreas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua Estrangeira (Inglês), Matemática e Raciocínio Lógico, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Vestibular de Medicina 2023/2

A oferta total da instituição para ingresso no curso de Medicina no 2º semestre letivo deste ano é de 18 vagas. Para essa modalidade tradicional de seleção, com aplicação de prova presenciais, o UNIFAGOC está ofertando 14 vagas.

As outras 4 vagas são para a outra modalidade de ingresso desse processo seletivo, que selecionará estudantes através das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes que optaram por essa modalidade de ingresso puderam escolher qual edição do exame usar para fins de classificação.

O UNIFAGOC permitiu a inscrição dupla, ou seja, a participação do candidato nas duas modalidades de seleção para aumentar as chances de classificação.

Além dessa vagas, a instituição vai ofertar 12 vagas para o processo seletivo feito através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), para os que optarem por essa modalidade. O Fies é um programa de financiamento promovido pelo governo federal que seleciona os candidatos através da nota do Enem e considerando também critérios de renda.

Resultado e matrículas

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina 2023/2 está marcado para o dia 13 de junho de 2023. Os candidatos poderão consultar a lista de classificados em 1ª chamada a partir das 17h, por meio do site do UNIFAGOC.

O cronograma indica ainda que os candidatos convocados deverão efetuar os procedimentos de matrículas matrículas entre os dias 14 e 16 de junho. O registro acadêmico exige o envio dos documentos através de plataforma online do UNIFAGOC, no período das 9h às 17h. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital. O calendário da instituição indica que o início das aulas para os aprovados nesse processo seletivo será em agosto deste ano.

Acesse o site do UNIFAGOC para mais informações.

