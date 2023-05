Unilago: Tudo o que Você Precisa Saber Sobre o Vestibular de Medicina 2023/2.

A Unilago, União das Faculdades dos Grandes Lagos, é uma instituição de nível superior privada que possui a sua sede na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da Unilago é o curso de Medicina, curso que está entre os 25 melhores no ensino de Medicina do país, de acordo com o ranking EXAME/MEC de 2017 e é disputado por candidatos de todo o Brasil.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o vestibular de Medicina da Unilago e o funcionamento do processo seletivo. Confira!

Vestibular de Medicina 2023/2 Unilago: inscrições já foram encerradas

As inscrições para o vestibular de Medicina 2023/2 da Unilago estão desde o dia 1º de abril e todos os candidatos puderam se inscrever até o dia 8 de maio de 2023.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do vestibular da Unilago.

É válido destacar que todos os candidatos deverão também pagar de taxa de inscrição de R$380,00 para participar do processo seletivo. A taxa pode ser paga com boleto bancário ou cartão de crédito. Tenha em mente que o prazo máximo para o pagamento é dia 9 de maio de 2023, até as 16h. Os candidatos que não realizarem o pagamento não poderão participar do processo seletivo.

Os candidatos também deverão optar por uma língua estrangeira (inglês ou espanhol) no momento da inscrição.

Vestibular Medicina 2023/2 Unilago: oferta de vagas

Por meio do vestibular de Medicina 2023/2, a Unilago irá oferecer 50 vagas para o curso de Medicina, um número considerável.

Vestibular de Medicina 2023/2 Unilago: provas

O processo seletivo da Unilago prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 4 de junho de 2023, com início às 14h. O exame irá acontecer na sede da Unilago em São José do Rio Preto. Os portões dos locais de prova serão abertos às 13h20 e fechados às 14h.

Os candidatos poderão consultar o próprio local de prova no dia 29 de maio de 2023, a partir das 17h. Todos os candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização das provas, levando 2 lápis pretos, 2 canetas esferográficas com corpos transparentes azuis ou pretas, 1 borracha, 1 apontador e um documento de identificação original.

O vestibular de Medicina da Unilago prevê a realização de um exame composto por duas provas diferentes: prova de conhecimentos gerais e prova de redação.



A prova de conhecimentos gerais será composta por 64 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As matérias presentes seroa as seguinte: Biologia, Física, Geografia Geral e do Brasil, Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, História Geral e do Brasil, Matemática e Química. Serão cobradas 8 questões de cada matéria.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação de tipo dissertativo-argumentativo. O texto deverá conter de 20 a 25 linhas e receberá uma pontuação máxima de 8 pontos.

Ao todo, a prova objetiva de conhecimentos gerais e a prova de redação do vestibular irão somar 72 pontos.

Vestibular de Medicina 2023/2 Unilago: divulgação dos resultados

O gabarito provisório das provas do vestibular serão divulgados no dia 5 de junho de 2023. A partir da data da divulgação, os candidatos poderão apresentar recursos em até 2 dias úteis. Os recursos das questões objetivas, por sua vez, serão analisados pela COPS/UEL, que os julgará até o dia 16 de junho de 2023.

Por fim, o resultado final do vestibular será divulgado no dia 20 de junho de 2023, no site oficial da Unilago. Na ocasião, será liberada a lista de primeira chamada com o nome dos 50 alunos aprovados e os 10 primeiros excedentes.

Acesse o edital do vestibular para mais informações.