Unitau: Conheça os Tópicos Abordados na Prova de História do Vestibular de Medicina 2023/2

A Unitau, Universidade de Taubaté, é uma universidade com sede principal em Taubaté, cidade no interior do estado de São Paulo.

A instituição oferece diversos cursos e oportunidades. Mas, um dos seus maiores é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o Brasil.

As inscrições para a próxima edição do vestibular da instituição já estão abertas. Dessa forma, para que você comece a se preparar da melhor forma possível, é fundamental que você saiba o que será cobrado no exame da Unitau.

Para te ajudar a turbinar a sua preparação, separamos um resumo com aquilo que você precisa saber sobre os assuntos que poderão ser abordados pela prova de história do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unitau. Confira!

Vestibular de Medicina Unitau 2023/2: como a prova irá funcionar?

O Vestibular de Medicina 2023/2 da Unitau será dividido em duas etapas.

A primeira fase será aplicada no dia 04 de junho de 2023, das 9h às 13h. O exame será formado por 80 questões de múltipla escolha sobre assuntos variados estudados ao longo do ensino médio. Estarão presentes na prova as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, História, Geografia, Língua Estrangeira, Biologia, Matemática, Física e Química.

A segunda fase do vestibular, por sua vez, será aplicada no dia 18 de junho de 2023, das 9h às 13h. Nessa fase, os candidatos deverão escrever uma redação em língua portuguesa e responder duas provas dissertativas. As provas serão compostas por 5 questões de Química e 5 questões de Biologia.

Podemos perceber que perguntas de história estão presentes na primeira fase do processo seletivo. Dessa maneira, acertar as perguntas dessa disciplina pode ser de suma importância para a sua aprovação na primeira etapa do Vestibular de Medicina da Unitau.

Assim, para te ajudar a alcançar um alto desempenho no processo seletivo, separamos um resumo com os tópicos que poderão ser cobrados nas questões de história. Use a lista para direcionar os seus estudos.

Observe que a disciplina de história é dividida em duas áreas na prova da Unitau: história do Brasil e história geral. Vamos conferir quais os tópicos que podem ser abordados em cada um delas.

História do Brasil

Brasil Colônia

A colonização dentro da expansão ultramarina de Portugal;

Sistema colonial: organização política, função econômica e realidade social;

Trabalho escravo e formas de resistência;

Invasões estrangeiras;

As revoltas nativistas e as rebeliões coloniais;

Transferência da corte portuguesa e peculiaridade do processo de independência.

Brasil Império



O primeiro reinado;

Período regencial;

O segundo reinado e a adoção do parlamentarismo;

Política externa do segundo reinado;

Café, imigração europeia e abolicionismo;

A crise do Império.

Brasil República

Sociedade e cultura na primeira república;

Mecanismos políticos da República Velha;

A Revolução de 1930 e o Estado Novo;

O período populista;

O colapso do populismo e o golpe de 1964;

Os governos militares;

Trajetória cultural e artística: dos 60 aos 80;

A redemocratização e o panorama político atual.

História Geral

Antiguidade Clássica

Grécia: do período homérico ao advento da pólis;

Grécia: das Guerras Médicas ao período helenístico;

Roma: as lutas entre patrícios e plebeus e as instituições republicanas;

A expansão territorial e a crise da República;

O Alto Império;

O Baixo Império e a crise da escravidão clássica.

Europa Medieval

Os reinos bárbaros e a síntese carolíngia;

Feudalismo;

O Renascimento comercial e urbano;

As transformações do Feudalismo na Baixa Idade Média;

O monopólio cultural da Igreja e as resistências populares.

Idade Moderna

Formação das monarquias nacionais e a expansão ultramarina;

O Mercantilismo e o Antigo Sistema Colonial;

Renascimento e Reformas Religiosas;

O Absolutismo e as revoluções inglesas;

O Iluminismo e a independência dos Estados Unidos;

A primeira Revolução Industrial.

Idade Contemporânea

A Revolução Francesa;

Napoleão Bonaparte e a reação do Congresso de Viena;

Independência da América Latina;

Revoluções liberais e movimentos sociais do século XIX;

Unificações nacionais da Itália e da Alemanha;

A segunda Revolução Industrial e o imperialismo;

A Primeira Guerra Mundial;

A Revolução Russa;

O advento do fascismo, a crise do capitalismo e o nazismo na Europa;

A Segunda Guerra Mundial;

A Guerra Fria;

A descolonização da Ásia e da África;

Conflitos na América Latina e no Oriente Médio;

Neoliberalismo e Globalização.

Vestibular de Medicina Unitau 2023/2: inscrições estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unitau estão abertas desde o dia 13 de março. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 26 de maio de 2023.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível no site oficial da Unitau.

Os interessados deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição do vestibular no valor de R$ 380,00 para participar do processo seletivo.

É válido destacar que a Unitau irá oferecer 120 vagas para o curso de Medicina com ingresso no segundo semestre letivo de 2023.

As provas para as duas unidades da Unitau, de Taubaté e Caraguatatuba, serão realizadas na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. Os candidatos poderão ter acesso ao próprio local de prova dois dias antes da aplicação do exame.

O resultado da primeira fase do Vestibular de Medicina 2023/2 será divulgado no dia 13 de junho de 2023.