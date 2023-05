Unitins Encerra Inscrições para o Vestibular 2023/2

O período de inscrição para o Vestibular 2023/2 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) chega ao fim nesta quarta-feira, dia 31 de maio. Conforme o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de hoje, considerando o horário oficial de Brasília. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

As inscrições deverão ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, por meio do site da Unitins. Além dos dados pessoais, o candidato deverá informar os dados escolares e indicar a opção de curso de graduação desejada.

Para efetivar o cadastro, os estudantes não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, ou seja, até o dia 1º de junho para efetivar o cadastro. A Unitins receberá os pagamentos apenas por meio de Boleto Bancário.

A Unitins já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível no site da universidade. Conforme indicado no edital, puderam solicitar o benefício os candidatos que se enquadram em um dos dois critérios indicados no edital:

a) Estar enquadrado como família de baixa renda, nos termos do Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 2007 e Comprovar estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

); b) Mães que comprovarem a doação de leite em programas de aleitamento materno no período de 2 (dois) anos anteriores à publicação do edital.

Vestibular 2023/2

A classificação dos candidatos será feita por meio do desempenho por eles obtido em exame realizado pela universidade. De acordo com o edital, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2 está marcada para o dia 25 de junho de 2023 (domingo), no período das 09h15min às 14h15min. Desse modo, os portões dos locais de prova serão abertos às 8h e fechados, impreterivelmente, às 9h.

A Unitins deverá divulgar os locais de prova no dia 20 de junho, em seu site. A partir dessa data, os candidatos poderão conferir onde realizarão as provas com login e senha cadastrados no momento da inscrição.

A avaliação contará com 50 questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Nesse sentido, além da prova de redação em Língua Portuguesa, os estudantes responderão questões sobre as seguintes áreas do conhecimento:

Ciências Humanas , Ciências da Natureza e Matemática : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia;

, e : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 20 (vinte) questões sobre assuntos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola e Redação.



Oferta de vagas

O edital do Vestibular 2023/2 estabelece que a oferta total da Unitins é de 240 vagas para seis cursos de graduação de Palmas e Paraíso do Tocantins. As oportunidades estão distribuídas entre os cursos de Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Direito.

Parte das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual de vagas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva está prevista para o dia 26 de junho, a partir das 19h. Os interessados poderão contestar o gabarito com a interposição de recurso até o dia 27 do mesmo mês. A Unitins deve liberar o gabarito definitivo em 4 de julho.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2023/2 está marcada para o dia 7 de julho de 2023. Nesta data os candidatos poderão consultar a lista de aprovados na 1ª chamada do processo seletivo.

Confira mais informações sobre a seleção através do site da Unitins.

