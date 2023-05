Universidade de Caxias do Sul Abertas Inscrições para o Processo Seletivo de Medicina 2021

niversidade de Caxias do Sul (UCS) abriu o período de inscrição para o Vestibular de Medicina para o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo de 2023. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se cadastrar no Vestibular de Inverno 2023 até as 23h59 do dia 11 de junho de 2023 (horário de Brasília).

Conforme as orientações da UCS, para se inscrever nesse processo seletivo os candidatos devem acessar o site da universidade e realizar o preenchimento de formulário eletrônico.

No momento da inscrição, além dos dados pessoais, o candidato deverá informar a opção de curso, a cidade na qual deseja realizar o exame e também se deseja participar do concurso como treineiro ou não. É considerado treineiro o estudante que ainda não concluiu o Ensino Médio e deseja fazer a prova apenas por experiência.

Para facilitar o processo de inscrição, a UCS disponibiliza terminais de acesso à internet na Central de Atendimento ao Aluno no Campus-Sede e nos campi.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. De acordo com o edital, o valor da taxa para os candidatos que desejam concorrer às vagas é de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). Para os treineiros, o valor da taxa é R$ 70,00 (setenta reais).

Vestibular de Inverno 2023

A classificação dos candidatos para as vagas irá considerar o desempenho dos candidatos em prova aplicada pela UCS. Conforme o cronograma, a prova será aplicada no dia 18 de junho de 2023. A aplicação acontecerá de forma presencial no Campus-Sede, em Caxias do Sul, com duração de cinco horas.

O ingresso dos estudantes no local de prova será feito em grupos, por ordem alfabética. Desse modo, os candidatos devem conferir a tabela de horários no edital.

O edital estabelece ainda que a avaliação contará com 50 questões sobre conteúdos referentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês); Conhecimentos Gerais; Biologia; e Química. Além disso, a UCS vai aplicar uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

De acordo com Luciane Todeschini Ferreira, coordenadora da Comissão Permanente de Seleção (COPS) da UCS, explica que o Vestibular de Inverno 2023 segue os mesmos padrões dos demais, sem alterações, por exemplo, em relação às perspectivas do novo Ensino Médio.

“Estamos atentos a todos os movimentos nesse sentido, mas nesta edição o processo seletivo segue o mesmo padrão dos já realizados, com todo o suporte oferecido pela UCS. Vale ressaltar que na ficha de inscrição do candidato consta um item que pode ser preenchido em caso de necessidades especiais. Estamos prontos para acolher da melhor maneira possível”, destaca a coordenadora da COPS.

Vagas e resultados

Ao todo, a UCS está ofertando 50 vagas para o curso de Medicina ministrado em Caxias do Sul. As oportunidades visam o ingresso ainda no 2º semestre de 2023.

A relação dos candidatos aprovados, em ordem alfabética e com a respectiva classificação, estará disponível no site da UCS até o dia 21 de junho. Até essa data, os candidatos aprovados receberão um SMS com informações sobre dias, salas e horários para a realização da matrícula.



Ainda de acordo com o edital, a universidade poderá realizar até três chamadas para o preenchimento das vagas. A 2ª chamada está prevista para o dia 26 de junho, com recebimento das matrículas no dia 27 seguinte, enquanto a 3ª chamada está prevista pata o dia 28 de junho de 2023. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital.

Acesse o edital do Vestibular de Inverno na íntegra para mais informações.

