Universidade de Passo Fundo Inicia Inscrições para o Vestibular de Inverno 2023

A Universidade de Passo Fundo (UPF) iniciou nesta segunda-feira, dia 29 de maio, o período de inscrição para o Vestibular de Inverno 2023. Esse processo seletivo oferta vagas para o curso de Medicina e para outras 26 opções de cursos de graduação de diversas áreas.

Poderão participar do Vestibular de Inverno 2023 os estudantes que já tenho o Ensino Médio completo ou que conclua essa etapa de ensino até a data da matrícula.

De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da UPF e realizar o preenchimento do formulário de inscrição.

No momento da inscrição, além dos dados pessoais, o candidato deverá indicar a opção de curso de graduação que deseja cursar e também escolher através de qual modalidade de seleção deseja participar desse vestibular.

Vestibular de Inverno 2023

Conforme divulgado pela UPF, para fins de classificação esse processo seletivo contará com três formas de seleção. São elas:

aplicação de prova presencial;

aproveitamento da nota de redação do Enem;

aplicação de prova de redação on-line.



É de responsabilidade do candidato se inscrever na modalidade através da qual quer participar do Vestibular de Inverno 2023. Veja a seguir as informações sobre essas modalidades.

Prova presencial

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas para os candidatos que optarem pela avaliação presencial está marcada para o dia 24 de junho de 2023, um sábado. As provas serão realizadas no período da tarde, das 14h às 16h (horário de Brasília), no Campus I da UPF.

A universidade vai aplicar uma prova de redação que exigirá a escrita de um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema proposto e que respeite as regras gramaticais e ortográficas do português. Além disso, o candidato deverá demonstrar dominar a norma-padrão da língua.

Nota de redação do Enem

Aqueles que optarem pelo aproveitamento da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) poderão se inscrever com notas obtidas em uma das edições do exame ocorridas entre os anos de 2010 e 2022.

Nesse caso, o candidato deverá informar, no ato da inscrição, o ano de realização da prova correspondente à nota da redação que pretende utilizar no processo seletivo.

Prova de redação on-line

A aplicação da prova on-line não tem uma data definida para a sua aplicação. O candidato poderá responder a avaliação logo após realizar a inscrição, ou seja, a partir desta segunda-feira, dia 29 de maio.

Conforme as orientações da UPF, para a realização da prova, o candidato deverá ter ao seu dispor de computador com acesso à internet já que a avaliação deverá ser feita através da plataforma da universidade.

Caso o estudante não tenha acesso à internet, poderá realizar a avaliação on-line em um dos laboratórios de informática da UPF. Desse modo, aqueles que desejarem fazer a prova em um dos campi da universidade deverão agendar a sua avaliação através de e-mail (vestibular@upf.br) ou por meio do seguinte telefone: (54) 3316-8220.

Os candidatos que optarem por fazer a prova on-line em um dos laboratórios da UPF poderão fazer o exame em uma das seguintes unidades: Passo Fundo, Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade. Aqueles que precisarem de recursos de acessibilidade deverão informar essa necessidade ao realizar o agendamento da prova.

Oferta de cursos

A UPF não divulgou o número total de vagas ofertadas. No entanto, anunciou que haverá vagas para 26 cursos de graduação no Campus I, em Passo Fundo, com ingresso no 2º semestre letivo de 2023.

Para a estrutura multicampi, a UPF está ofertando vagas para os seguintes cursos:

Administração (campi de Carazinho, Casca e Soledade);

Direito (campi de Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade);

Ciências Contábeis (Campus Sarandi).

Acesse o site da universidade para mais detalhes.

