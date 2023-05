Universidade Estadual de Maringá: Confira a Relação de Leituras Obrigatórias para o Vestibular de Inverno 2023.

A UEM, Universidade Estadual de Maringá, é uma instituição de ensino pública, gratuita e que oferece um ensino de qualidade.

A banca organizadora do Vestibular de Inverno 2023 da UEM divulgou a lista dos livros obrigatórios, ou seja, as obras que devem ser lidas pelos candidatos e que serão cobradas pelas questões de literatura na prova do processo seletivo.

A divulgação da lista de obras obrigatórias tem como objetivo dar aos candidatos a oportunidade de ler com antecedência as obras que serão cobradas na prova.

Dessa maneira, para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje separou um resumo com a lista de obras obrigatórias do Vestibular de Inverno 2023 da UEM. Vamos conferir!

Vestibular de Inverno UEM 2023: textos obrigatórios

Veja quais foram as obras selecionadas pela UEM para o Vestibular de Inverno 2023:

Textos poéticos

Gregório de Matos – Poemas selecionados:

Um calção de pindoba, a meia zorra;

Se Pica-flor me chamais;

Anjo no nome, Angélica na cara!;

Discreta, e formosíssima Maria,;

Meu Deus, que estais pendente em um madeiro,.

Edição utilizada: MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.



Tomás Antônio Gonzaga – Poemas selecionados:

Lira XIV (parte I) Minha bela Marília, tudo passa;

Lira XXVI (parte I) O destro Cupido um dia;

Lira XXXV (parte II) Se lá te chegarem;

Soneto XII (parte III) Com pesadas cadeias maniatado,;

Soneto XIV (parte III) Quando o torcido buço derramava.

Edição utilizada: GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. São Paulo: Martin Claret, 2009.

Álvares de Azevedo – Poemas selecionados:

Pálida, à luz da lâmpada sombria;

Lembrança de morrer;

Já da morte o palor me cobre o rosto;

Namoro a cavalo;

Adeus, meus sonhos!

Edição utilizada: AZEVEDO, Álvares. Melhores poemas. São Paulo: Global, 2003.

Castro Alves – Poemas selecionados:

Vozes d’África;

Saudação a Palmares;

O gondoleiro do amor;

Boa noite;

A queimada.

Edição utilizada: ALVES, Castro. Melhores poemas. São Paulo: Global, 2003.

Olavo Bilac – Poemas selecionados:

In Extremis;

A um poeta;

No cárcere;

Língua portuguesa;

Nel mezzo del camin.

Edição utilizada: BILAC, Olavo. Antologia poética. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2013.

Cruz e Sousa – Poemas selecionados:

Acrobata da dor;

Velhas tristezas;

Violões que choram;

Vida obscura;

Cavador do infinito.

Edição utilizada: CRUZ E SOUSA, João da. Poesias completas: broquéis, faróis, últimos sonetos. São Paulo: Ediouro, 2002.

Oswald de Andrade – Poemas selecionados:

vicio na fala;

o capoeira;

medo da senhora;

levante;

azorrague;

relicário;

senhor feudal;

prosperidade;

pronominais;

contrabando.

Edição utilizada: ANDRADE, Oswald. Poesias reunidas. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

Carlos Drummond de Andrade – Poemas selecionados:

Poema de sete faces;

Elegia, 1938;

Morte do leiteiro;

Não se mate;

Oficina irritada.

Edição utilizada: ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

João Cabral de Melo Neto – Poemas selecionados:

Pregão turístico do Recife;

O relógio;

Tecendo a manhã;

Catar feijão;

A voz do canavial.

Edição utilizada: MELO NETO, João Cabral de. Melhores poemas. São Paulo: Global, 2003.

Adélia Prado – Poemas selecionados:

Poema esquisito;

Impressionista.

Sedução;

Janela;

Ensinamento.

Edição utilizada: PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2003.

Ana Cristina César – Poemas selecionados:

samba-canção;

nada, esta espuma;

Quase;

Definição;

flores do mais.

Edição utilizada: CÉSAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Hilda Hilst – Poemas selecionados:

Não há silêncio bastante;

Se quiserem saber se pedi muito;

Há certos rios que é preciso rever;

Senhoras e senhores, olhai-nos;

Carrega-me contigo, Pássaro-Poesia.

Edição utilizada: HILST, Hilda. Da poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

Elisa Lucinda – Poemas selecionados:

A ilha;

Sinais;

Poemeto de amor ao próximo;

Carta negra ou o sol é para todos;

Última moda.

Edição utilizada: LUCINDA, Elisa. Vozes guardadas. Rio de Janeiro: Record, 2016.

Patativa do Assaré – Poemas selecionados:

Caboclo roceiro;

Vida sertaneja;

Fuga de Vênus;

Teia de aranha;

Com o grito do dinheiro a justiça não se apruma.

Edição utilizada: PATATIVA DO ASSARÉ. Melhores poemas. São Paulo: Global, 2006.

Romances

Machado de Assis – Memórias póstumas de Brás Cubas

Edição utilizada: ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Martin Claret, 2012.

José Lins do Rego – Menino de engenho

Edição utilizada: REGO, José Lins do. Menino de engenho. São Paulo: Global, 2020.

Diários

Carolina Maria de Jesus – Quarto de despejo

Edição utilizada: JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2014.

Contos

Simões Lopes Neto:

Trezentas onças;

O boi velho.

Edição utilizada: LOPES NETO, João Simões. Contos Gauchescos & Lendas do Sul. Porto Alegre: L&PM pocket, 2014.

Guimarães Rosa:

Terceira Margem do Rio;

Sorôco, sua mãe, sua filha;

Famigerado.

Edição utilizada: ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.

Clarice Lispector:

Os desastres de Sofia;

A repartição dos pães;

Viagem a Petrópolis;

Uma amizade sincera.

Edição utilizada: LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

Dalton Trevisan:

Uma vela para Dario;

Maria pintada de prata;

Cemitério de elefantes.

Edição utilizada: TREVISAN, Dalton. Vozes do retrato: quinze histórias de mentiras e verdades. São Paulo: Ática, 1998.

Rubem Braga:

Mar;

Os jornais;

Conversa de compra de passarinho.

Edição utilizada: BRAGA, Rubem. 50 crônicas escolhidas. São Paulo: Global, 2021.

Conceição Evaristo:

Olhos d’água;

Duzu-Querença;

Maria.

Edição utilizada: EVARISTO, Conceição: Olhos d’água. Rio de Janeiro: Pallas, 2017.

Luci Collin:

Isto é literatura feminina ou seja (autoretorto);

Adoração à viagem (elóquio);

De dia.

Edição utilizada: COLLIN, Luci. A árvores todas. São Paulo: Iluminuras, 2015.

Textos dramáticos

Artur Azevedo – Amor por anexins

Edição utilizada: AZEVEDO, Artur. Antologia do teatro brasileiro: séc. XIX – comédia. São Paulo: Penguin; Cia das Letras. 2012.

Dias Gomes – O santo inquérito

Edição utilizada: GOMES, Dias. O santo inquérito. São Paulo: Ediouro, 2009.

Observe que a UEM indicou também uma edição específica para cada uma das obras selecionadas. É importante que você leia a edição mencionada para evitar divergências no texto e nos comentários críticos.

Vestibular de Inverno UEM 2023: inscrições já estão abertas

As inscrições para a edição 2023 do Vestibular de Inverno da UEM começaram nesta terça-feira, dia 30 de maio, e permanecerão abertas até o dia 10 de julho de 2023.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página do Vestibular de Inverno da UEM.

Os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 177 para participar do processo seletivo. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 12 de julho de 2023 e é fundamental para a homologação da inscrição.

Contudo, a UEM também oferece a possibilidade de solicitar isenção da taxa para os candidatos com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para os candidatos com baixa renda. Os pedidos deverão ser enviados até 12 de junho de 2023.