Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Abertas Inscrições para o Processo Seletivo 2023 de Cursos de Graduação a Distância

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 que visa o preenchimento de vagas em cursos de graduação oferecidos na modalidade de Educação a Distância (EAD). As oportunidades são ofertadas através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

De acordo com o cronograma, as inscrições poderão ser feitas até as 23h59 do dia 31 de maio de 2023 (horário oficial de Mato Grosso do Sul). Conforme o edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O procedimento de inscrição deve ser feito virtualmente. Desse modo, os interessados deverão acessar o site da UEMS, clicar em “inscrição” e iniciar o procedimento informando o número de CPF.

Durante o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o estudante deverá informar todos os dados pessoais, incluindo a renda familiar, e a opção de curso desejada.

Processo Seletivo

De acordo com o estabelecido no edital, para a classificação dos inscritos no Processo Seletivo 2023 a UEMS vai utilizar as notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, somente poderão participar da seleção os estudantes que tenham o Ensino Médio completo e também tenham feito uma das edições do Enem aceitas para fins de classificação.

A UEMS vai aceitar os desempenhos obtidos nas edições do Enem ocorridas nos últimos dez anos, ou seja, de 2013 a 2022. O candidato deve informar o número de inscrição da edição do Enem que deseja usar no momento em que se inscrever nesse Processo Seletivo.

O formulário permite que o estudante indique um ou mais números de inscrições no Enem. No entanto, para composição da Lista Geral de Classificação, caso o/a candidato/a tenha cadastrado dois ou mais números de inscrições em edições do exame, a UEMS vai considerar apenas a maior Média Geral (MG).

O edital estabelece ainda que, para compor a nota da classificação, a UEMS vai considerar:

Média Geral do Enem;

Nota da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Nota obtida na Prova de Matemática e suas Tecnologias;

Nota obtida na Prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Nota obtida na Prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Nota obtida na Redação.

Os pesos atribuídos às notas de cada prova variam de acordo com o curso escolhido pelo candidato. Além das notas do Enem, a UEMS avaliará também a renda familiar per capta dos candidatos inscritos no Processo Seletivo 2023.

Oferta de vagas



Você também pode gostar:

Ao todo, a UEMS está ofertando através da UAB 378 (trezentas e setenta e oito) vagas para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2023-2024. As vagas são para os cursos EAD de licenciatura em Pedagogia e licenciatura em Ciências Sociais.

As oportunidades estão distribuídas entre os polos UAB localizados em Água Clara, Aparecida do Taboado, Porto Murtinho, Miranda, Bela Vista, Bataguassu, Costa Rica, Japorã, Paranhos, São Gabriel do Oeste, Aparecida do Taboado e Camapuã.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação da lista dos candidatos inscritos está prevista para o dia 2 de junho de 2023. Os interessados poderão interpor recursos nos dias 3 e 4 seguintes. Após a análise dos recursos, a UEMS divulgará a lista final de inscritos no Processo Seletivo em 6 de junho.

Já a publicação da convocação de aprovados em 1ª chamada para a matrícula será feita a partir do dia 12 de junho. Na mesma data a universidade divulgará orientações para o registro acadêmico.

O início das aulas para os aprovados nessa seleção será também em junho, pois a aula inaugural está marcada para 30 de junho de 2023.

Acesse o edital do processo seletivo para mais informações.

Leia também Fuvest abre período para pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024; saiba mais.