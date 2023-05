Universidade Federal da Grande Dourados lança edital para o Vestibular 2023/2 com base no Exame Nacional do Ensino Médio.

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu nesta terça-feira, dia 23 de maio, o período de inscrição para o Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até a próxima sexta-feira, dia 26 de maio de 2023. Ao todo, a UFGD está ofertando 797 vagas para o 2º semestre de 2023.

Conforme as orientações do edital, as inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os estudantes que desejam participar desse processo seletivo devem acessar o site da UFGD, criar um cadastro ou acessar o sistema com o login único do gov.br. Após acessar o sistema, os candidatos devem realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, além das suas informações pessoais, os candidatos devem informar os dados escolares solicitados e escolher uma opção de curso de graduação. Ainda de acordo com o edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição, de modo que a participação no Vestibular 2023/2 da UFGD é gratuita.

Processo de seleção

O edital do Vestibular 2023/2 estabelece ainda que a UFGD não realizará aplicação de provas para a classificação dos inscritos, pois fará o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Além disso, essa edição do Vestibular conta com outra modalidade de seleção: aproveitamento das notas de vestibulares anteriores da UFGD.

Portanto, poderão participar do Vestibular 2023/2 os estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio e que tenham participado do Enem ou de processo seletivo da UFGD de anos anteriores.

Para fins de classificação, a UFGD vai aceitar as notas das edições do Enem realizadas entre os anos de 2014 a 2022. No entanto, não será aceita a participação daqueles que tenham feito o Enem como “treineiros” ou que tenham obtido zero na prova de redação do exame.

Já as edições de vestibulares anteriores aceitas são as de 2022 e de 2023. É no momento da inscrição que o candidato deve escolher a modalidade de seleção desejada, indicando a edição do exame que deseja usar para fins de classificação.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da UFGD para o Vestibular 2023/2 via notas do Enem é de 288 (duzentas e oitenta e oito) vagas para 22 (vinte e duas) opções de cursos de graduação. Já para a seleção via notas de vestibulares anteriores da UFGD a oferta é de 509 (quinhentas e nove) vagas para 25 (vinte e cinco) cursos de graduação.

O edital estabelece ainda que as oportunidades são para o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. Entre as carreiras ofertadas estão: Ciências Biológicas; Ciências Econômicas; Ciências Sociais; Nutrição; Pedagogia; Engenharia Agrícola; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Aquicultura; Engenharia de Energia; Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica; Zootecnia; Artes Cênicas; Biotecnologia; Letras Português; História; Matemática; Química.

Metade das vagas ofertadas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, parte das vagas é exclusiva para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. Além disso, há percentual de vagas reservado para pretos, pardos e indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma do Vestibular 2023/2, a UFGD deve divulgar o resultado preliminar no dia 5 de junho, cabendo a interposição de recursos até o dia 6 seguinte. Após a análise dos recursos, o resultado final será publicado no dia 7 de junho de 2023.

Na mesma data, a universidade deve publicar a lista de candidatos convocados em 1ª chamada para as matrículas e as orientações para o registro acadêmico. A lista de documentos necessários está disponível no edital.



Você também pode gostar:

Acesse o site da UFGD para mais informações.

Leia também IFS abre o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023/2 para cursos de graduação; saiba mais.