Universidade Federal de Juiz de Fora lança chamada para 1.292 vagas não preenchidas

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu nesta segunda-feira, dia 22 de maio, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023/1 para o preenchimento de Vagas Ociosas. De acordo com o edital, a oferta da universidade é de mais de 1.200 vagas para ingresso no 2º semestre.

Conforme o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 1º de julho de 2023. A UFJF receberá as inscrições de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da universidade e realizar o preenchimento do formulário de inscrição.

No momento da inscrição, o candidato deve indicar a modalidade de ingresso. Conforme o edital, as vagas deste processo seletivo estão distribuídas nas seguintes modalidades de ingresso:

I- Ingresso de excedentes dos processos seletivos públicos originários.

II- Reinscrição ao curso de origem.

III- Mudança entre campi para curso de mesma nomenclatura.

IV- Mudança de curso na mesma área (no mesmo campus ou entre campi).

V- Mudança de curso (no mesmo campus ou entre campi).

VI- Transferência de Instituição de Ensino Superior – IES para curso de mesma nomenclatura.

VII- Transferência de IES para curso de mesma área.

VIII- Ingresso para obtenção de outra graduação na mesma área.

IX- Ingresso para obtenção de outra graduação.

O edital estabelece ainda que, para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 2 de junho. O valor da taxa de inscrição é de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Isenção da taxa

Os candidatos de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Conforme o cronograma, os pedidos de isenção devem ser feitos até as 18h do dia 23 de maio de 2023. Pode solicitar a isenção o candidato que se enquadrar em uma das seguintes situações:

I – Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

II – Ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um e meio salário mínimo per capita e

ter cursado o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede

privada.

A divulgação do resultado das solicitações está prevista para o dia 30 de maio. Não caberá interposição de recurso.

Processo Seletivo de Vagas Ociosas

Ainda conforme o edital, a classificação dos inscritos nesse processo seletivo será feita por meio do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, no momento da inscrição, o candidato deve indicar qual edição do Enem deseja usar para fins de classificação.

A UFJF aceitará as notas de uma das últimas cinco edições do exame, ou seja, dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022. Será consultado somente a nota do Enem do ano indicado pelo candidato na sua inscrição.

A universidade vai considerar as notas das provas de Redação, de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, de Matemática e suas Tecnologias, de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Oferta de vagas e cursos

Conforme o edital, a oferta total da UFJF é de 1.292. Do total das vagas, 915 oportunidades são para o campus de Juiz de Fora e 377 vagas são para Governador Valadares. Confira a seguir a relação de cursos com vagas disponíveis para cada campus.



Administração; Artes Visuais; Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas; Ciência da Religião; Ciências Contábeis; Cinema e Audiovisual; Design; Direito; Enfermagem; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Sistemas Eletrônicos; Engenharia Mecânica; Estatística; Física Geografia Letras; Letras Libras; Matemática; Moda; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Química; Turismo integral e noturno.

Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física; Farmácia; e Nutrição.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado está prevista para o dia 27 de junho. Nessa data, a UFJF divulgará a classificação dos candidatos à transferência e a convocação para envio dos documentos. Uma segunda convocação está prevista para 11 de julho.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

