Universidade Federal de Pelotas Finaliza Inscrições para Seleção de Candidatos por Meio do Exame Nacional do Ensino Médio

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) encerra nesta segunda-feira, dia 15 de maio, o período de inscrição do Processo Seletivo Simplificado via notas do Enem. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de hoje.

Com esse Processo Seletivo, a UFPel visa o preenchimento de mais de mil vagas em 96 cursos de graduação. As oportunidades são para ingresso de novos alunos no 2º semestre deste ano.

Poderão se inscrever estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já que a classificação dos inscritos será feita a partir do aproveitamento do desempenho obtido no exame.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas de forma virtual. Desse modo, os candidatos devem acessar o site da UFPel e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Além dos dados pessoais, no momento da inscrição, o estudante deverá indicar a opção de curso, o ano referente à edição do Enem com a qual deseja se inscrever, e se deseja concorrer às vagas reservadas para o sistema de cotas.

Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até amanhã, dia 16 de maio, para efetivar o cadastro. Após realizar a inscrição, o estudante deve imprimir o boleto e realizar o pagamento junto ao Banco do Brasil.

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição do Processo Seletivo Simplificado é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Isenção da taxa

A UFPel recebeu até o dia 10 de maio os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível para consulta. De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Processo de seleção

De acordo com a universidade, esse processo seletivo visa o preenchimento das vagas remanescentes das últimas edições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa de Avaliação da Vida Escola (Pave).

Como mencionado anteriormente, a classificação dos inscritos será feia por meio do aproveitamento das notas do Enem. A UFPel aceitará as notas das edições do exame dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. O candidato deverá indicar o ano do exame no momento da inscrição.



Ainda conforme o edital, a universidade vai considerar as notas obtidas nas quatro provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias) e também na prova de redação do Enem.

Oferta de vagas

A oferta total da UFPel é de 1.066 vagas para 69 cursos de graduação ofertados na modalidade presencial.

Há vagas para os cursos Artes Visuais, Física (bacharelado e licenciatura), Meteorologia, Filosofia, Música, Pedagogia, História (bacharelado e licenciatura), Geografia (bacharelado e licenciatura); Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura); Letras – Português e Inglês; Letras Português e Francês; Letras Português e Espanhol; Matemática; Ciências Biológicas; Química de Alimentos; Turismo; Ciências Econômicas; Cinema Audiovisual; Museologia; entre outros.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes campi da universidade: Campus Anglo – Reitoria, Campus Porto, Campus Capão do Leão, Campus Fragata, Campus Centro, e Campus Norte.

Resultado

Conforme o cronograma, a UFPel publicará o resultado final do Processo Seletivo Simplificado via notas do Enem no dia 30 de maio de 2023. A partir dessa data, os candidatos poderão consultar a lista de convocados para as matrículas por meio do site do vestibular.

Os candidatos convocados em 1ª chamada deverão se matricular no período de 1º a 5 de junho. A relação de documentos exigidos na matrícula está disponível no edital.

Acesse o edital do Processo Seletivo para mais informações.

