Universidade Federal de Uberlândia Estende Prazo de Inscrição para o Vestibular 2023/2.

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) prorrogou o período de inscrição do Vestibular 2023/2. De acordo com a universidade, após a prorrogação, as inscrições serão recebidas até as 16h do dia 9 de maio de 2023, próxima terça-feira.

Conforme o cronograma inicial, as inscrições teriam chegado ao fim na última quinta-feira, dia 4 de maio. Nesse sentido, os estudantes que não se inscreveram até ontem têm mais cinco dias para realizar o cadastro.

Os estudantes que precisam de Atendimento Especializado e (ou) Específico no dia das provas deverão indicar essa demanda no momento da inscrição.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no Portal de Seleção. No momento da inscrição, além dos dados pessoais, o candidato deverá indicar a opção de curso desejada.

Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. Com a prorrogação, os pagamentos poderão ser feitos até o dia 10 de maio, próxima quarta-feira. O valor da taxa de inscrição é de R$ 117,00 (cento e dezessete reais).

Isenção da taxa

A UFU já recebeu os pedidos de isenção da taxa e o resultado já está disponível. Puderam solicitar o benefício da gratuidade na inscrição os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que podem comprovar insuficiência de recursos financeiros para pagamento da taxa de inscrição.

Esse processo seletivo contará com duas fases sobre conteúdos do Ensino Médio. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 2 de julho de 2023. Haverá locais de aplicação nas cidades de Uberlândia (MG), Patos de Minas (MG), Monte Carmelo (MG), Ituiutaba (MG), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP). Conforme o edital, a avaliação da 1ª fase contará com 88 questões objetivas sobre conteúdos das seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História e Sociologia. De acordo com o cronograma, a UFU deve divulgar o gabarito preliminar das questões objetivas no dia 3 de junho. Já a publicação do resultado da 1ª fase está previsto para o dia 21 de julho. Somente os aprovados nessa fase estarão convocados para realizar as provas da próxima etapa. A aplicação da 2ª fase, que consistirá em um exame discursivo, está marcada para o dia 6 de agosto de 2023. Na 2ª fase, os locais de prova serão apenas em Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG) Conforme indicado no edital, na 2ª fase a UFU aplicará questões discursivas sobre Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia e uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados De acordo com o edital, a oferta total da UFU é de 1.647 vagas para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. As oportunidades estão distribuídas por cursos de graduação (licenciaturas e bacharelados) de diversas áreas. Metade das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, conforme estabelecido na Lei de Cotas. Nesse sentido, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PcD). A divulgação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 20 de outubro de 2023. Na mesa data a UFU deve divulgar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada. Veja mais informações no site da UFU. Leia também UFAM divulga período de inscrição para as 1ª e 2ª etapas do PSC (Processo Seletivo Contínuo) 2023; saiba mais.