Universidade Federal do Amazonas anuncia os locais de aplicação das provas do Processo Seletivo Interno 2023.

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) liberou nesta terça-feira, dia 16 de maio, o Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI) com os locais de prova do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar o documento no site da UFAM.

Para consultar o CCI, os candidatos devem acessar o seu cadastro com o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição. Além dos dados referentes à inscrição do candidato, o CCI apresenta o local e horário de realização das provas do PSI 2023.

De acordo com o edital, os locais de aplicação das provas serão nas cidades do interior para as quais há oferta de vagas nesse processo seletivo.

Provas

Conforme o cronograma, a aplicação das provas do PSI 2023 está marcada para os dias 21 e 22 de maio de 2023. A UFAM aplicará três provas sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio, tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

Em ambos os dias a aplicação acontecerá no período da manhã. Nesse sentido, no dia 21 de maio, a aplicação será das 8h15 às 13h15, no horário oficial de Manaus. No dia 22 de maio, a aplicação será no período das 8h15 às 12h15.

Os portões das Instituições onde serão aplicadas as provas do PSI 2023 serão

fechados, impreterivelmente, às 08h (horário oficial de Manaus).

A Prova de Conhecimentos Gerais I, que será aplicada em 21 de maio, será composta por 60 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História.

Nesse primeiro dia de provas, a UFAM aplicará também uma Redação em Língua Portuguesa. Essa prova consistirá numa proposta de produção de um texto e contará com 1 (um) texto, a ser aplicado em prosa e/ou verso, o qual servirá como objeto de interpretação ou análise para o desenvolvimento do tema pelo candidato.

Já a Prova de Conhecimentos Gerais II, prevista para o dia 22 de maio, contará com 60 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas de Geografia, Biologia, Física e Química. As provas serão idênticas para todos os candidatos, independentemente do curso e da área em que estejam inscritos.

Oferta de vagas

Ainda conforme o edital, a oferta total da UFAM é de 620 vagas para os cursos do interior de diversas áreas. O documento estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os campi de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins.

Há vagas para os seguintes cursos: Ciências – Matemática e Física; Engenharia de Produção; Engenharia de Software; Engenharia Sanitária; Antropologia; Administração; Sistemas de Informação; Arte Visuais; Comunicação Social-Jornalismo; Letras – Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Língua Francesa e Língua Inglesa; Pedagogia; Serviço Social; Ciências Agrárias e do Ambiente; Nutrição; Fisioterapia; Enfermagem; Agronomia; Biotecnologia; Química Industrial; Engenharia de Produção; Farmácia; Educação Física; Comunicação Social – Jornalismo; e Zootecnia.

Resultados



De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos preliminares das questões objetivas do PSI está prevista para o dia 22 de maio. Os interessados poderão interpor recursos até o dia 24 do mesmo mês. Já a divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas, após a análise dos recursos, está marcada para o dia 30 de maio.

A UFAM publicará o resultado final do PSI 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, no dia 20 de junho de 2023. A universidade deve divulgar as orientações para o registro acadêmico na mesma data. A lista de documentos necessários para as matrículas está disponível no edital do PSI.

Além do PSI, a UFAM conta com outros processos seletivos para ingresso em seus cursos de graduação, como o PSC, por exemplo. Os edital do PSC 2023 já estão disponíveis. Acesse o site da UFAM para mais detalhes.

