Universidade Federal do Amazonas encerra inscrições para o Programa de Seleção Unificada 2023

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) encerra nesta quarta-feira, dia 3 de maio, às 23h59, o período de inscrição do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2023. Esse certame visa a seleção de novos alunos para diversos cursos de graduação da UFAM ministrados nos campi da universidade localizados no interior do Estado do Amazonas.

Os interessados em participar do PSI 2023 deverão realizar as inscrições de forma virtual. Para isso, é preciso preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível no site da Compec (Comissão Permanente de Concursos). No momento da inscrição, além das informações pessoais, o estudante deve indicar a opção de curso escolhida.

Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até amanhã, dia 4 de maio, para efetivar o cadastro. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais).

A UFAM já recebeu os pedidos de isenção da taxa e o resultado já está disponível em seu site. Conforme indicado no edital, puderam solicitar o benefício os estudantes que têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e que tenham cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

PSI 2023

Ainda conforme estabelecido no edital, a classificação dos inscritos no PSI 2023 será feita a partir do desempenho obtido pelos estudantes nas provas. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do PSI 2023 está marcada para os dias 21 e 22 de maio de 2023.

A UFAM deve liberar a consulta aos locais de prova no dia 16 de maio, com a divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição. Para conferir onde realizarão as provas, os candidatos deverão fazer login no site da UFAM com CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Composição das provas

A UFAM aplicará três provas sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. A Prova de Conhecimentos Gerais I, que será aplicada em 21 de maio, será composta por 60 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História.

Nesse primeiro dia de provas, a UFAM aplicará também uma Redação em Língua Portuguesa. Essa prova consistirá numa proposta de produção de um texto e contará com 1 (um) texto, a ser aplicado em prosa e/ou verso, o qual servirá como objeto de interpretação ou análise para o desenvolvimento do tema pelo candidato.

Já a Prova de Conhecimentos Gerais II, prevista para o dia 22 de maio, contará com 60 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas de Geografia, Biologia, Física e Química. As provas serão idênticas para todos os candidatos, independentemente do curso e da área em que estejam inscritos.

No dia 21 de maio, a aplicação será das 8h15 às 13h15, no horário oficial de Manaus. No dia 22 de maio, a aplicação será no período das 8h15 às 12h15.

Vagas e resultados

Ao todo, a UFAM esta ofertando 620 vagas para os cursos do interior de diversas áreas. Desse modo, as oportunidades estão distribuídas entre os campi de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins.



De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos preliminares está prevista para o dia 22 de maio, com recebimento de recursos até o dia 24 do mesmo mês. Já a divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas, após a análise dos recursos, está marcada para o dia 30 de maio.

A UFAM publicará o resultado final do PSI 2023, com a lista de convocados para as matrículas, no dia 20 de junho de 2023. A universidade deve divulgar as orientações para o registro acadêmico na mesma data.

Acesse o site da UFAM para mais detalhes.

