Universidade Federal do Paraná: Edital do Vestibular de 2024 Lançado

A UFPR, Universidade Federal do Paraná, é uma instituição de ensino superior pública que foi fundada no ano de 1912. Atualmente, a universidade é uma das mais conceituadas do Brasil.

A instituição oferece uma série de cursos de graduação de excelência, atraindo estudantes de todas as partes do país.

Se você quer estudar na UFPR, então está com sorte: nesta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, a universidade divulgou o edital do Vestibular 2024 com as informações sobre o processo seletivo.

Para te ajudar na sua preparação para o processo, o artigo de hoje separou um resumo completo com as principais informações que você precisa saber sobre o vestibular 2024 da UFPR presentes no edital, incluindo inscrições, datas e funcionamento das provas. Vamos conferir!

Vestibular UFPR 2024: inscrições abrirão em breve

Segundo o edital do processo seletivo, as inscrições para o vestibular da UFPR irão começar no dia 1º de junho e permanecerão abertas até o dia 23 de agosto de 2023.

Todos os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição que estará disponível na página do vestibular da UFPR.

Além disso, os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 195,00 para participar do processo seletivo. O pagamento poderá ser realizado via boleto bancário ou PIX até o dia 24 de agosto de 2023. Porém, será possível solicitar a isenção da taxa de inscrição conforme os termos do edital do vestibular 2024.

No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por uma categoria de concorrência: concorrência geral ou concorrência especial. Os candidatos que optarem pela categoria de concorrência especial deverão, necessariamente, optar por uma das seguintes categorias de concorrência:

Renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

Pessoa com deficiência, com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

Pessoa com deficiência, autodeclarada preta, parda ou indígena, com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

Renda familiar superior a 1,5 salário mínimo;

Pessoa com deficiência, com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo;

Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo;

Pessoa com deficiência, autodeclarada preta, parda ou indígena, com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo.

Vestibular UFPR 2024: provas

O vestibular 2024 da UFPR será realizado em duas fases diferentes.

Vestibular UFPR 2024: primeira fase

A primeira fase será aplicada no dia 22 de outubro de 2023, a partir das 14h. O exame terá uma duração máxima de 5h30.



Você também pode gostar:

No dia da prova, a abertura dos portões de acesso aos locais de aplicação do exame acontecerá às 12h40min e o fechamento acontecerá às 13h30min.

A prova da primeira fase será composta por 90 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio. O exame irá valer 90 pontos e as questões serão distribuídas da seguinte forma:

9 questões de cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História;

8 questões sobre Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano);

8 questões de Português, sendo 12 de uso da Língua Portuguesa e 6 de Literatura Brasileira;

5 questões de cada uma das seguintes disciplinas: Filosofia e Sociologia.

Vestibular UFPR 2024: segunda fase

A segunda fase do vestibular da UFPR, por sua vez, irá acontecer nos dias 03 e 04 de dezembro de 2023. De acordo com o edital do processo seletivo, serão convocados para a segunda fase os candidatos melhor classificados na primeira fase.

A estrutura da segunda fase será a seguinte:

Uma prova de Compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos;

Até duas provas de questões discursivas de acordo com o curso escolhido;

Duas provas específicas (uma Teórica Objetiva e uma Prática) para os candidatos ao curso de Música que participarem dessa fase.

A prova de Compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos, será formada por 03 questões discursivas, no valor de 20 pontos cada uma, totalizando 60 pontos.

Vestibular UFPR 2024: divulgação dos resultados

Conforme as informações do edital, a divulgação dos resultados do vestibular da UFPR irá acontecer no dia 17 de janeiro de 2024.