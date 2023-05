Universidade Federal do Rio de Janeiro lança edital com 193 oportunidades de emprego

Na última semana, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou o edital de seu novo concurso público.

Assim, o certame da instituição contará com a oferta de 193 vagas de cargos de nível superior. Isto é, carreiras com remuneração de até R$ 5.214,92 mensal, já com o acréscimo dos R$ 658 do auxílio alimentação.

Além disso, os candidatos que se aprovarem no processo seletivo terão acesso ao auxílio pré-escolar de R$ 321, assim como auxílio transporte e saúde.

Estas vagas terão lotação entre os campi de Duque de Caxias, Macaé e Rio de Janeiro.

Por fim, é importante lembrar, ainda, que todas as contrações serão por meio do regime estatutário, ou seja, que fornece estabilidade empregatícia ao servidor. Desse modo, o candidato conta com boas condições de trabalho.

Quais são os cargos para a UFRJ?

As vagas do concurso da UFRJ são para as seguintes carreiras:

Administrador, 3 vagas;

Arquiteto e urbanista, 2 vagas;

Arquivista, 2 vagas;

Assistente social, 5 vagas;

Auditor, 5 vagas;

Bibliotecário-documentalista, 12 vagas;

Bibliotecário-documentalista com horário diferenciado, 6 vagas;

Biólogo, 7 vagas;

Biomédico, 3 vagas;

Contador, 2 vagas;

Economista, 1 vaga;

Engenheiro eletricista, 3 vagas;

Engenheiro ambiental, 1 vaga;

Engenheiro civil, 2 vagas;

Engenheiro de produção, 1 vaga;

Estatístico, 1 vaga;

Farmacêutico Geral, 2 vagas;

Farmacêutico em Radiofarmácia, 1 vaga;

Farmacêutico em Farmácia Magistral, 1 vaga;

Farmacêutico bioquímico, 4 vagas;

Fisioterapeuta, 1 vaga;

Geógrafo, 1 vaga;

Músico (Viola), 1 vaga;

Músico (Violino), 2 vagas;

Músico (Piano), 1 vaga;

Nutricionista Clínico, 2 vagas;

Nutricionista em Saúde Pública, 1 vaga;

Odontólogo em Endodontia, Dentística e Prótese, 1 vaga;

Odontólogo em Prótese Dentária e Implantodontia, 1 vaga;

Odontólogo em Prótese, Dentística e Periodontia, 1 vaga;

Odontólogo em Radiologia, 2 vagas;

Pedagogo, 2 vagas;

Produtor cultural, 1 vaga;

Psicólogo na área de Clínica, 1 vaga;

Psicólogo Hospitalar, 1 vaga;

Psicólogo Organizacional, 1 vaga;

Técnico desportivo, 2 vagas;

Técnico em assuntos educacionais, 10 vagas;

Tecnólogo na área de assessoria de imprensa, 1 vaga.

Analista de TI

Ademais, UFRJ conta com as seguinte vagas de Analista de TI (tecnologia da informação) nas áreas de:

Desenvolvimento, 3 vagas;

Suporte de Infraestrutura, 3 vagas;

Análise de Redes, 3 vagas;

Projeto de Redes, 3 vagas;

Segurança, 3 vagas.

Enfermeiro

Além disso, a UFRJ também divide a função de Enfermeiro nas áreas de:

Medicina do Trabalho, 2 vagas;

Geral, 31 vagas;

Materno-Infantil/Perinatologia, 1 vaga;

Obstetrícia, 1 vaga;

Pediatria, 1 vaga;

Perfusionista, 1 vaga;

Psiquiatria, 1 vaga.

Médico



Por fim, outro cargo na UFRJ com diferentes áreas é a de Médico:

Medicina do Trabalho, 2 vagas;

Anestesia, 1 vaga;

Cardiologia, 2 vagas;

Cirurgia Vascular, 1 vaga;

Cirurgia Geral, 1 vaga;

Cirurgia Torácica, 1 vaga;

Clínica Médica, 1 vaga;

Clínica Médica Emergência, 2 vagas;

Endocrinologia, 1 vaga;

Geneticista Pediátrico, 1 vaga;

Geriatria, 1 vaga;

Hematologia, 1 vaga;

Infectologia, 1 vaga;

Médico Intensivista, 1 vaga;

Médico Intensivista Pediátrico, 1 vaga;

Mastologia, 1 vaga;

Medicina Física e Reabilitação, 1 vaga;

Neonatologia UTI, 1 vaga;

Neurofisiologia para EEG, 1 vaga;

Neurologia, 1 vaga;

Neurologia Eletromiografia, 1 vaga;

Neurologia Pediátrica, 1 vaga;

Obstetrícia, 1 vaga;

Oftalmologia, 1 vaga;

Ortopedia e Traumatologia, 2 vagas;

Otorrinolaringologia, 1 vaga;

Patologia, 1 vaga;

Emergência Pediátrica, 2 vagas;

Pediatria, 1 vaga;

Pneumologia, 1 vaga;

Proctologia, 1 vaga;

Radiologia, 2 vagas;

Radiologia Pediátrica, 1 vaga;

Reumatologia, 1 vaga;

Médico Sanitarista, 1 vaga;

Urologia, 1 vaga.

Assim, é necessário que o candidato demonstre a especialização na área.

Prazo de inscrições começa no fim de maio

Todos os candidatos que possuem interesse em participar do próximo concurso público da UFRJ deverão efetuar suas inscrições. Assim, o prazo será de 31 de maio a 02 de julho.

Para se inscrever, então, é necessário acessar o portal oficial da PR4, ou seja, a banca organizadora da seleção.

Dessa forma, após o preenchimento dos dados e finalização da inscrição, haverá a geração de um boleto de R$ 160, referente à taxa de participação.

No entanto, é possível solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 31 de maio e 07 a de junho. Neste caso, é necessário ser candidato com inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ou doador de medula óssea.

Portanto, será necessário que o candidato comprove estas condições por meio de documentos.

UFRJ divulgará cronograma de provas

Todos os participantes do próximo processo seletivo da UFRJ passarão pela aplicação de exames objetivos. Além disso, a depender do cargo poderão efetuar exames discursivos, prova prática e prova de títulos. Nesse sentido, é importante conferir todo o edital para maiores detalhes.

De acordo com a organização do certame, então, ainda haverá a publicação do cronograma oficial com todas as informações sobre as avaliações. Contudo, segundo a instituição de ensino, já é possível saber que as etapas seletivas serão no dia 20 de agosto.

Para obter a aprovação, portanto, cada candidato deverá alcançar a pontuação mínima de cada disciplina e prova. Ademais, somente participarão das próximas etapas aqueles que conseguirem classificação de acordo com o número de vagas.

Por fim, após o encerramento de todas as avaliações, o resultado final do concurso será homologado. O processo seletivo possui prazo de validade de dois anos, podendo se estender posteriormente por igual período, caso haja necessidade. Isto é, de forma que a Universidade pode convocar outros candidatos neste período.

UFRJ também divulga edital de nível médio

Além do concurso aos cargos de nível superior, a UFRJ também vem organizando mais uma seleção. Isto é, para o preenchimento de 88 vagas para cargos de níveis médio e técnico.

Primeiramente, então, para nível médio estão os cargos de:

Assistente de alunos, com 2 vagas;

Assistente em administração, com 26.

Além disso, exigindo nível médio técnico está o cargo de Técnico de tecnologia da informação nas áreas de:

Análise de Redes, 2 vagas;

Desenvolvimento, 2 vagas;

Projeto de Redes, 2 vagas;

Segurança, 2 vagas;

Suporte de Infraestrutura, 6 vagas;

Ademais, os cargos de Técnico se dividem em:

Enfermagem Geral, 13 vagas;

Enfermagem Pediátrica, 2 vagas;

Farmácia, 10 vagas;

Radiologia Geral, 8 vagas;

Radiologia em Radioterapia, 2 vagas.

Por fim, os Técnicos de Laboratório são para as áreas de:

Acessibilidade, 1 vaga;

Alimentos, 1 vaga;

Biomedicina, 1 vaga;

Edificações, 1 vaga;

Elétrica, 1 vaga;

Eletrônica, 1 vaga;

Física, 1 vaga;

Projetos Mecânicos, 1 vaga;

Química, 3 vagas.

As inscrições para o processo seletivo, portanto, vão até o prazo máximo de 02 de julho, com uma taxa de:

R$ 80, para cargos de nível C;

R$ 100, para cargos nível D e demais cargos de nível médio.

Os candidatos, então, farão uma prova objetiva, no dia 13 de agosto.

Desse modo, a UFRJ conta com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. A expectativa, contudo, é de que os cargos de nível médio tenham maior concorrência. Isto é, visto que atende grande parte dos trabalhadores.