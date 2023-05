Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulga lista de livros recomendados para o Vestibular 2024.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou na tarde desta terça-feira, dia 2 de maio, a lista de livros que serão cobradas nas provas do Vestibular 2024. Ao todo, a universidade recomenda a leitura de doze obras literárias. A lista está disponível no site da Comissão Permanente de Seleção (Coperse).

De acordo com a Copese, em relação à lista de livros da edição anterior do Vestibular UFRGS, os novos títulos são A terra de mil povos, de Kaká Werá; Água funda, de Ruth Guimarães; Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez; e Um útero é do tamanho de um punho, de Angélica Freitas.

Nesse sentido, as quatro obras se juntam a oito do concurso anterior que permanecem na lista. Veja a seguir os títulos das doze obras cuja leitura é obrigatória para a Prova de Literatura em Língua Portuguesa do Concurso Vestibular 2024:

“A terra dos mil povos”, de Kaká Werá

“Água Funda”, de Ruth Guimarães

“Cem anos de solidão”, de Gabriel García Marquez

“Um útero é do tamanho de um punho”, de Angélica Freitas

“Lisístrata”, de Aristófanes

“Várias histórias”, de Machado de Assis

“A falência”, de Júlia Lopes de Almeida

“Coral e outros poemas”, de Sophia de Mello Breyner Andresen

“Caderno de memórias coloniais”, de Isabela Figueiredo

“Construção” (álbum), de Chico Buarque

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo

“Deixa o quarto como está”, de Amílcar Bettega

Desse modo, além de recomendar a leitura integral de diversos livros de escritores brasileiros e estrangeiros, a UFRGS indica o estudo também de um álbum musical. Entre as obras recomendas há livros de romance, de conto e também de poesia.

Além de ler as obras na íntegra, os candidatos devem estudar o seu contexto de produção e, principalmente, os aspectos formais e textuais de cada obra.

Vestibular UFRGS 2024

A Copese ainda não divulgou as principais datas e procedimentos do Vestibular 2024. Ainda de acordo com o informado pela Comissão, as demais informações sobre o concurso, como edital, procedimentos de inscrição e data de aplicação das provas, serão divulgadas posteriormente no site da UFRGS. Somente estudantes com o Ensino Médio completo poderão participar do Vestibular 2024.

Tradicionalmente, o Vestibular da UFRGS conta com apenas uma fase realizada em dois dias. As provas de ambas os dias de aplicação abarcam conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio.

Desse modo, os candidatos respondem a questões objetivas de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química. Além disso, a UFRGS aplica uma prova de redação em Língua Portuguesa com tema sobre assunto da atualidade.1

Geralmente, a UFRGS realiza a aplicação das provas nas cidades de Porto Alegre (capital), Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

Oferta de vagas

A UFRGS ainda não divulgou o número de vagas que vai ofertar para o ingresso de novos alunos em 2024. Em todos os seus vestibulares, a UFRGS reserva parte das vagas conforme o estabelecido na Lei de Cotas.



Portanto, parte das vagas são exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com recorte de renda. Dentro das vagas reservadas, há também percentual de vagas exclusivo para pessoas que se autodeclaram pretas, pardas e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Sobre a UFRGS

A UFRGS é uma das maiores e principais universidades do Estado do Rio Grande do Sul, sendo uma instituição de ensino superior pública centenária. A universidade oferta cursos de graduação de diversas áreas com boa avaliação e conta também com projetos de pesquisa e extensão, além dos programas de pós-graduação.

