Universidade Federal Rural de Pernambuco anuncia datas do Processo Seletivo para cursos de graduação a Distância

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) lançou nessa semana o edital de abertura do Processo Seletivo para ingresso de estudantes em cursos de graduação da Modalidade de Educação a Distância (EAD). De acordo com o edital, a UFRPE está ofertando 735 vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023.

A UFRPE receberá as inscrições no período de 15 a 21 de maio de 2023. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade.

Conforme as orientações do edital, o passo a passo para realizar a inscrição é o seguinte:

a) Acessar esse link;

b) Preencher com o nome completo. Não deixar espaços em branco no final das

informações ao preencher o campo;

c) Informar um número de inscrição do Enem referente a uma das edições no período de 2018 a 2022;

d) Preencher os demais dados requeridos para a inscrição;

e) Escolher o curso, o polo e a opção de concorrência de vaga;

f) Escolher a opção de bonificação, se for o caso;

g) Conferir as informações;

h) Clicar em enviar.

O edital estabelece ainda que não haverá cobrança de taxa de inscrição aos candidatos participantes deste processo seletivo e recomenda que os candidatos guardem o comprovante de inscrição.

Processo de seleção

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo será feita exclusivamente a partir do desempenho obtido pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, a participação no Processo Seletivo para cursos EAD é exclusiva para os estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio e que tenham feito uma das edições do exame aceitas pela UFRPE.

De acordo com o edital, a UFRPE aceitará o uso de uma das últimas cinco edições do Enem, ou seja, os exames de 2018 a 2022. No momento da inscrição o estudante deverá indicar qual edição deseja usar.

O edital indica ainda que a universidade não aceitará a participação de estudantes que tenham feito o Enem na condição de “treineiros” ou que tenham zerado a nota da prova de redação.

Para fins de classificação, a UFRPE vai considerar as notas obtidas nas quatro provas objetivas (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza) e na prova de redação do Enem.

Vagas e cursos

As 735 vagas ofertadas estão sendo oferecidas através da Universidade Aberta do Brasil (UAB). De acordo com a UFRPE, as oportunidades estão distribuídas entre os Polos UAB das cidades de Afrânio, Carpina, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Palmares, Surubim, Pesqueira, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Filomena, Tabira e Triunfo.

As vagas são para os seguintes cursos de licenciatura da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologias da UFRPE:

105 vagas para o curso de Licenciatura em Artes Visuais Digitais;

210 vagas para o curso de Licenciatura em Física;

210 vagas para o curso de Licenciatura em História;

210 vagas para o curso em Licenciatura em Letras.

Resultados



A UFRPE divulgará a lista final de inscrições homologadas no dia 26 de maio. Na mesma data, a universidade deve liberar a classificação dos candidatos e a lista do cadastro reserva.

Desse modo, os estudantes deverão realizar uma pré-matrícula presencial, com a apresentação de documentos, nos dias 1º e 2 de junho. A divulgação da lista preliminar de aprovados/pré-matriculados e cadastro de reserva pós análise documental está prevista para 6 de junho, com recebimento de recursos até o dia 7 seguinte.

Já a publicação do resultado final, com a lista final de aprovados/pré-matriculados

e cadastro de reserva, está marcada para o dia 14 de junho de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 21 e 22 de junho, conforme as orientações do edital.

Acesse o site da UFRPE para mais informações.

