Universidade Federal Rural de Pernambuco anuncia resultados da Seleção de 2023 para Cursos a Distância

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) já divulgou a lista de classificação e reserva referente ao Processo Seletivo para ingresso de estudantes em cursos de graduação da Modalidade de Educação a Distância (EAD). Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista por meio do site da instituição.

De acordo com as orientações da UFRPE, os candidatos classificados dentro do limite de vagas deverão realizar uma pré-matrícula. Desse modo, todos (Classificados e em Reserva) devem comparecer ao seu polo presencial correspondente nos endereços listados no Anexo II do Edital, levando consigo toda documentação (original e cópia) exigida para o código de vaga escolhido. Servidores estarão a postos para autenticar a documentação no local.

Conforme o cronograma, a apresentação de documentos deverá ser feita nos dias 1º e 2 de junho, próximas quinta e sexta-feira. A não entrega da documentação acarretará na desclassificação do candidato. Os candidatos que aparecem como RESERVA são aqueles aprovados, mas estão fora do quantitativo de vagas previstas. No entanto, caso tenham interesse em permanecer na lista de reserva, aguardando uma vaga, também deverão levar sua documentação ao polo presencial no período das 08h às 12h e das 13h às 17h e aguardar a chamada em caso de desistências.

Após o período de pré-matrículas e da análise documental, a UFRPE divulgará a lista preliminar de aprovados/pré-matriculados no dia 6 de junho de 2023. Os interessados poderão interpor recursos até o dia 7 do mesmo mês.

Já a publicação do resultado final, com a lista final de aprovados/pré-matriculados e cadastro de reserva, está marcada para o dia 14 de junho de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 21 e 22 de junho, conforme as orientações do edital.

Processo Seletivo EAD

Conforme estabelecido por meio de edital, a classificação dos candidatos inscritos nesse processo seletivo foi feita exclusivamente apor meio do desempenho obtido pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, somente os estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio e que tenham feito uma das edições do exame aceitas pela UFRPE puderam participar do Processo Seletivo para cursos EAD.

Para fins de classificação, a UFRPE aceitou o uso de uma das últimas cinco edições do Enem, ou seja, os exames de 2018 a 2022. No momento da inscrição o estudante pôde indicar qual edição deseja usar. A UFRPE não permitiu a participação de estudantes que tenham feito o Enem na condição de “treineiros”, ou seja, que fizeram o exame apenas para testar seus conhecimentos. Além disso, estudantes que tenham obtido zero na prova de redação não puderam se inscrever.

Ainda de acordo com o edital, a UFRPE considerou para fins de classificação as notas obtidas nas quatro provas objetivas do Enem:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Prova de redação.



Vagas ofertadas e cursos

A oferta total da UFRPE é de 735 vagas para ingresso ainda no segundo semestre letivo deste ano. As oportunidades são ofertadas através da Universidade Aberta do Brasil (UAB). De acordo com a UFRPE, as oportunidades estão distribuídas entre os Polos UAB das cidades de Afrânio, Carpina, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Palmares, Surubim, Pesqueira, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Filomena, Tabira e Triunfo.

As vagas são para os seguintes cursos de licenciatura da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologias da UFRPE:

105 vagas para o curso de Licenciatura em Artes Visuais Digitais;

210 vagas para o curso de Licenciatura em Física;

210 vagas para o curso de Licenciatura em História;

210 vagas para o curso em Licenciatura em Letras.

Acesse o site da UFRPE para mais informações.

