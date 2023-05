US Open Cup-conjunto! Pittsburgh Riverhounds eliminam o Columbus Crew, da MLS

TA “magia da copa” atingiu o futebol americano na noite de quarta-feira, quando as oitavas de final da Copa do Aberto dos Estados Unidos trouxeram consigo uma matança de gigantes.

O Pittsburgh Riverhounds do USL Championship chocado Liga principal de futebol lado Tripulação Colombo no Estádio Highmark para avançar para as quartas de final da copa pela primeira vez em 22 anos. Colombo tornou-se o segundo MLS lado consecutivo para perder para Pittsburgh na competição após a derrota do New England Revolution nas oitavas de final em 9 de maio.

Um gol solitário decide o jogo

Aos 22 minutos, Pittsburgh avançar Albert também correu para o espaço além da defesa de Columbus. Ele foi jogado como meio-campista Robbie Mertz encontrou-o com uma bola, e Também aplicou uma finalização habilidosa de pé direito além do goleiro veterano Evan Bush para dar aos anfitriões uma vantagem que eles não abririam mão.

O Riverhounds venceu o jogo apesar de ter 25 por cento de posse de bola e terminar a partida com 10 jogadores após um cartão vermelho aos 95 minutos. Columbus, oitavo colocado na Conferência Leste, tentou apenas sete arremessos em todo o jogo.

Tripulação com uma noite para esquecer

Colomboque ganhou o Copa Aberta dos Estados Unidos em 2002, não conseguiu lidar com uma multidão barulhenta com ingressos esgotados em Pittsburgh, que sediará as quartas de final da Open Cup pela primeira vez desde 2001. Equipe teve quase a totalidade da posse de bola, mas somou apenas três chutes a gol contra Riverhounds goleiro Jahmali Waite.

Pittsburgh nunca passou das quartas de final, mas está confiante em fazer história nas oitavas de final. Os Riverhounds esperam ser a segunda vez consecutiva USL Championship lado para chegar à final, seguindo República de Sacramento ano passado.