Usher se apresentará no show ‘Lovers & Friends’ apesar da briga com Chris Brown

Usher está brigando com Chris Brown não vai afetar seu desempenho mais tarde esta noite em Las Vegas – porque o cara está subindo no palco de qualquer maneira … TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que Usher – que atualmente está programado como atração principal do festival de música “Lover & Friends” de sábado – subirá ao palco como planejado … o que significa que o show, de fato, continuará apesar do que aconteceu antes esta manhã com CB e companhia.