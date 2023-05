Vamos para a próxima: Conor McGregor x Nate Diaz 3 acontecerá no UFC?

Com o UFC em uma rara semana de folga, os casamenteiros do MMA Fighting retornam com sua sexta parcela de “Pergunte a Mike e AK qualquer coisa” para preencher as lacunas.

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting respondem perguntas enviadas por ouvintes para todo o programa. Os tópicos incluem como os campeões do Bellator se comportariam contra os detentores do título do UFC, a atitude de Dana White ultimamente e se ele será responsabilizado pelo feedback negativo que recebeu dos fãs, se uma possível luta da trilogia entre Conor McGregor e Nate Diaz acontecerá em o UFC, a nova divisão peso-mosca do Bellator, The Ultimate Fighter, questões de ética jornalística que surgiram recentemente, quando vai acontecer Leon Edwards x Colby Covington, o grande negócio do PFL com Francis Ngannou e muito mais.

As versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.