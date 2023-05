‘Vanderpump Rules’ Ariana Madix sai de casa compartilhada com Tom Sandoval

Ariana Madix está oficialmente se despedindo do último grande vínculo que teve com o ex-namorado, por Tom Sandoval … saindo do lugar que eles chamavam de lar juntos.

Ariana certamente parece feliz em seguir em frente, exibindo um enorme sorriso no rosto, até mesmo parando para saborear o momento no IG com um alegre vídeo de selfie com a legenda “pronto para mergulhar 😏”.