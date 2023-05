‘Vanderpump Rules’ Tom Sandoval diz que está sóbrio há um mês

Reproduzir conteúdo de vídeo



por Tom Sandoval diz que faz um mês desde que ele bebeu um gole de bebida … ele agora está totalmente bebendo cerveja sem álcool.

A estrela de “Vanderpump Rules” comemorou o marco da sobriedade na quinta-feira durante o show de sua banda no The Space at Westbury em Long Island, NY… dizendo à multidão que está dando um tempo nas bebidas.



Tom estava bebendo uma Heineken 0.0 no palco, e parece que seus fãs apoiam sua sobriedade… seu anúncio foi recebido com aplausos e aplausos.

Ficar longe do álcool é uma grande mudança para Tom… ele certamente tem muitos motivos para beber hoje em dia, considerando todas as consequências com as quais está lidando como resultado do “Scandova“… sem falar nas tentações que surgem quando se sai em turnê.

A banda de Tom, apropriadamente chamada de Tom Sandoval & The Most Extras, também apresentou um remix do hit “Stacy’s Mom” ​​de Fountains of Wayne … e ele encontrou uma maneira de citar o nome Raquel Leviss na canção.