Vegas bebê! Wrexham celebrou sua promoção em Sin City em uma festa de vários dias

Ryan Reynolds e Rob McElhenney cumpriram a promessa e aceitaram Wrexham FC jogadores a Las Vegas para comemorar sua promoção à Liga Dois.

A equipe sagrou-se campeã da Liga Nacional com um recorde de 111 pontos e voltou à Liga Inglesa de Futebol após uma derrota 15 anos de ausência. A franquia histórica foi fundada em 1864 e atraiu a atenção internacional depois que estrelas do cinema e da televisão compraram o então decadente time por US$ 2,1 milhões há dois anos.

Ryan Reynolds se junta ao desfile de ônibus aberto de WrexhamLAPRESSE

As estrelas do clube galês foram vistas quando entraram e comemoraram no exclusivo Hakkasan Nightclub antes de seguirem para a festa no Cidade do Pecado. Coincidiu que a boate comemorava seu quarto aniversário e só admitia quem tinha ingresso.

Os jogadores do Wrexham ainda tiveram o luxo de comemorar com as garotas glamorosas que os “acompanhavam” até o bar.

Quando os jogadores subiram ao palco, houve fogos de artifício e o famoso DJ James Hype tocou para animar a festa. Em seguida, foram trazidas as garrafas de champanhe para completar a festa. Na noite seguinte, eles visitaram o Omnia Nightclub, dentro do Caesars Palace, onde se juntaram a eles Steve Aoki.