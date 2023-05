Velocista transgênero Halba Diouf no Atletismo Mundial: Sinto-me marginalizado

Tcorredor atleta Halba Diouf denunciou marginalização e assédio no esporte após atletismo mundial proibiu as mulheres transexuais de competições internacionais, acabando com o sonho da atleta de correr nas Olimpíadas de Paris.

diouf disse à Reuters que “não consigo entender essa decisão, já que mulheres trans sempre tiveram permissão para competir se seus níveis de testosterona estivessem abaixo de um certo limite”.

O presidente do corpo governante mundial, Sebastião Coeanunciou em março que nenhum atleta transgênero que passou pela puberdade masculina poderá competir em competições que contam para o ranking mundial.

Diouf: Sinto-me marginalizado

Diouf acredita que “a única salvaguarda que as mulheres transexuais têm é o direito de viver como quiserem e isso nos é negado, somos assediadas. Sinto-me marginalizada porque sou excluída das competições”.

O velocista senegalês chegou à França aos quatro anos de idade antes de se mudar para Aix-en-Provence quando adulto, onde começaram a terapia hormonal para mudar de sexo. A transição de gênero foi reconhecida pelas autoridades francesas em 2021.

O endocrinologista de Diouf, Alain Berlinerdiz Diouf “é uma mulher, fisiológica, hormonal e legalmente. Seus níveis de testosterona estão atualmente abaixo dos encontrados em média em mulheres que nasceram mulheres”, informou a Reuters.