Vencedora do WWE ‘Tough Enough’, Sara Lee morreu por suicídio

Ex-lutador da WWE Sarah Lee – um ex-vencedor do famoso programa “Tough Enough” da organização – morreu por suicídio em outubro … isso de acordo com um novo relatório de autópsia, obtido por TMZ Sports.

Nos documentos do Gabinete do Médico Legista do Condado de Bexar, as autoridades dizem que Lee ingeriu uma combinação letal de álcool e pílulas. Eles acrescentaram que a ex-lutadora havia deixado “cartas de intenção no local” antes de sua morte.

De acordo com as autoridades nos documentos, Lee tinha hematomas e escoriações na cabeça e no corpo no momento de sua morte – embora eles suspeitem que ela possa ter sofrido os ferimentos em uma queda ou quedas enquanto estava embriagada.

Ela tinha apenas 30 anos.

A WWE está triste ao saber da morte de Sara Lee. Como ex-vencedor do “Tough Enough”, Lee serviu de inspiração para muitos no mundo do entretenimento esportivo. A WWE oferece suas sinceras condolências à sua família, amigos e fãs. pic.twitter.com/jtjjnG52n7 —WWE (@WWE) 7 de outubro de 2022

@WWE

notícias de a morte dela sete meses atrás abalou o mundo do wrestling … com a WWE dizendo em um comunicado na época que estava com o coração partido.

“Como ex-vencedor do ‘Tough Enough’, Lee serviu de inspiração para muitos no mundo do entretenimento esportivo”, disse a WWE. “A WWE oferece suas sinceras condolências à sua família, amigos e fãs.”

Lee participou da sexta temporada de “Tough Enough” em 2015 e ganhou um contrato de um ano com a WWE. Ela lutou pela organização durante a maior parte de 2016, mas mudou-se para o circuito independente pouco tempo depois.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Em 2017, ela se casou com um lutador da WWE Wesley Blake … e o casal teve três filhos juntos. Dias após sua morte, Blake escreveu uma nota emocional para Sara em sua página do Instagram … escrevendo: “Você foi um motivador, um melhor amigo, uma irmã, uma filha, uma tia, a espinha dorsal de nossa família e (minha favorita), minha esposa.”

“Não posso prometer que vou parar de sofrer, mas agora sei que você está livre”, disse Blake. “Eu não posso agradecer o suficiente por me dar os melhores anos da minha vida até agora.”

RASGAR.