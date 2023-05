Venha Juntar-se ao Grupo Zelo! Envie Seu Currículo Agora!

O Grupo Zelo, uma das maiores e mais sólidas empresas do país no segmento de “death care”, está em busca de novos colaboradores no mercado de trabalho. Sendo assim, antes de falar mais sobre a empresa que visa ser reconhecida como o melhor e maior grupo do setor funerário do Brasil até 2025, veja a lista de vagas disponíveis:

Auditor Interno JR – Belo Horizonte – MG – Administração Geral;

Auxiliar de Escritório – Santa Luzia – MG – Administração Geral;

Agente Funerário I – Rodelas – BA – Recepção;

Vendedor Externo – Bom Despacho – MG – Venda Externa;

Agente Funerário I – Uauá – BA – Recepção;

Supervisor de Vendas Externas – Santa Luzia – MG – Venda Externa;

Agente Funerário V – Posse – GO – Administração Geral;

Auxiliar de Sepultamento – Hortolândia – SP – Logística;

Cobrador – Padre Bernardo – GO – Cobradores de Coletivos;

Auxiliar de Sepultamento – Santa Luzia – MG – Logística;

Vendedor Externo – Pedro Leopoldo – MG – Venda Externa;

Vendedor Externo – Santa Luzia – MG – Venda Externa;

Gerente de Sistemas – Belo Horizonte – MG – Análise de Sistema;

Agente Funerário V – Hortolândia – SP – Administração Geral.

Mais sobre o Grupo Zelo

Falando mais sobre o Grupo Zelo, é importante frisar que a companhia nasceu em 2017 e, mesmo com uma curta trajetória, hoje, já é referência no seu segmento. Atualmente, está presente em 14 estados brasileiros e oferece cobertura nacional para cerca de 4 milhões de associados que escolheram o Grupo Zelo para estar ao seu lado.

Além disso, tem como compromisso garantir a prestação dos serviços funerários e cemiteriais com qualidade e excelência, por meio de um atendimento humanizado e profissional, com responsabilidade e ética.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

