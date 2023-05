Durante sua participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais, realizada entre os dias 25 e 28 de abril em Brasília, o vereador Lobão aproveitou para se encontrar com o Ministro dos Transportes, Renan Filho, oportunidade em que discorreu sobre a conclusão do viaduto da entrada da cidade, obra paralisada a muito tempo e que já ocasionou diversos acidentes com vítimas fatais.

“A obra vai ser tocada com todos os ajustes necessários para viabilizar um tráfego mais seguro tanto para motoristas quanto para os pedestres. O posto fiscal também será construído dando uma condição econômica para trabalhadores e trabalhadoras que vivem na informalidade, mas com o fluxo de pessoas nas imediações do posto fiscal, levantam o sustento da família e levam o pão de cada dia para as suas mesas”, enfatizou Lobão.

Na ocasião, Lobão também aproveitou para que RF pudesse enveredar esforços junto ao Governador Paulo Dantas, no sentido de viabilizar recursos para importante obra de saneamento em Porto Real do Colégio, algo necessário para levar mais qualidade de vida aos moradores das Ruas 7 de Julho, Alegria, São Pedro e São João, comunidades que sofrem principalmente no período chuvoso.