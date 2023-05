Verifique o Calendário de Maio

Devido aos cortes realizados dentro do programa nos últimos meses, o número de beneficiários do Bolsa Família será reduzido no novo calendário de pagamentos referente ao mês de maio.

Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que o projeto está passando por um “pente fino” para analisar os dados cadastrais fornecidos pelos segurados durante a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Nesta fase, o foco está nos cidadãos que declaram fazer parte de famílias unipessoais.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, aproximadamente 1,2 milhão de segurados tiveram o benefício suspenso em abril.

Apesar disso, o ministro da pasta, Wellington Dias, informou que os cidadãos que comprovarem preencher os requisitos do Bolsa Família poderão voltar a receber os recursos, inclusive as parcelas bloqueadas pelo governo federal.

O Bolsa Família é um benefício social que visa combater a pobreza e a desigualdade social no Brasil, ou seja, o programa foi criado para atender famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Contudo, para ter acesso ao benefício é necessário pertencer a uma família com renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 218 e estar devidamente inscrito no CadÚnico.

Calendário de maio do Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família em maio terão início dia 18, e o ministério do Desenvolvimento Social deve concluir o repasse dos recursos no dia 31.

Como de costume, a liberação do benefício é feita de acordo com o final do número NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Veja a seguir o calendário de pagamento:

NIS final: Data de pagamento: 1 18 de maio 2 19 de maio 3 22 de maio 4 23 de maio 5 24 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 28 de maio 9 30 de maio 0 31 de maio

Os recursos do programa podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS. No App os beneficiários podem pagar contas, fazer recargas, transferir os recursos e até mesmo fazer compras utilizando o cartão de débito virtual.

A plataforma foi criada pela Caixa Econômica Federal com o objetivo de oferecer serviços financeiros básicos e facilitar o acesso de milhões de brasileiros a recursos do governo, como o próprio Bolsa Família.

Novas regras do Bolsa Família

Além da necessidade de manter os dados atualizados no Cadastro Único, as famílias que recebem o Bolsa Família devem cumprir algumas condicionalidades do programa. Hoje as gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal e as crianças de até seis anos precisam passar por um acompanhamento nutricional (peso e altura).



Você também pode gostar:

De acordo com o Governo Federal, todos os membros da família também devem manter a caderneta de vacinação em dia. Por fim, para continuar recebendo o Bolsa Família as crianças e jovens matriculadas na educação básica precisam manter a frequência escolar mínima pré-determinada pela pasta responsável pelo benefício.

Em caso de cancelamento do Bolsa Família, os cidadãos têm até 60 dias para atualizar as informações no CadÚnico. A atualização deve ser feita presencialmente, comparecendo ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. Vale informar que algumas informações podem ser alteradas no aplicativo do Cadastro Único.